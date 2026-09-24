Duro comunicado del PRO sobre el “manejo errático” en el Gobierno

A través de un comunicado, el PRO de Mauricio Macri criticó el manejo errático del Gobierno de la política de discapacidad, recordó ejemplos de mala praxis en la materia y habló de “marcar límites” para “blindar el cambio” en la Argentina.

Llamativamente, el texto difundido en redes sociales ignoró por completo el dictamen de mayoría al que tuvo que acogerse el oficialismo para no sufrir una nueva derrota en la Cámara de Diputados: el texto hace suyos muchos de los beneficios y garantías contemplados en la ley de Emergencia 27.793 que la oposición busca prorrogar.

“Desde hace tiempo venimos señalando los errores del Gobierno con la misma claridad con la que acompañamos las decisiones que consideramos correctas”, arranca diciendo el comunicado.

El mensaje pone énfasis en que “el PRO no está para aplaudir todo ni para oponerse a todo: está para defender el cambio y los valores en los que creen millones de argentinos”.

“En el manejo de la política de discapacidad, el Gobierno se equivocó. Y volvió a hacerlo al incluir en el proyecto de Presupuesto 2027 cambios que debilitan herramientas fundamentales para garantizar prestaciones y pensiones”, cuestionó.

Según remarca el partido amarillo, “la discapacidad debe ser abordada como una verdadera política de Estado, con previsión, responsabilidad y respuestas sostenidas”.

“Ordenar las cuentas es indispensable, pero nunca puede significar abandonar a las personas con discapacidad y a sus familias. Acompañar y blindar el cambio también implica marcar límites. Este, para el PRO, es uno de ellos”, concluye el comunicado.