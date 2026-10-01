La actividad de la construcción atraviesa un momento crítico en materia laboral. Según el último Informe de Coyuntura publicado por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), el volumen de ocupación formal registrado durante el mes de julio experimentó una marcada desaceleración en comparación con los parámetros habituales del sector.

Los datos oficiales arrojaron que el nivel de empleo del séptimo mes del año se ubicó un 11,5% por debajo del promedio histórico para ese período. Mientras que la media de referencia registrada entre 2011 y la fecha se sitúa en 398.380 trabajadores formales activos, la medición actual quedó considerablemente lejos de esos estándares.

En términos reales, el sector cerró el mes analizado con un total de 352.511 puestos de trabajo registrados en todo el territorio nacional. La cifra refleja una retracción neta del 1,1% respecto al mes anterior, lo que equivale a la pérdida de casi 4.000 empleos directos en apenas treinta días.

Pese al complejo panorama que reflejan las estadísticas consolidadas, desde el sector privado mantienen las expectativas puestas en los meses que se avecinan. Según los indicadores tempranos que maneja el IERIC, se anticipa una leve corrección al alza en los próximos reportes de ocupación.

El retroceso del empleo fue generalizado a nivel territorial: apenas cinco provincias registraron aumentos mensuales en julio. Por regiones, Cuyo presentó la contracción más fuerte, con una caída de 2,6% mensual. En el otro extremo, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el Noroeste Argentino (NOA) mostraron los descensos más moderados, ambos de 0,7%.