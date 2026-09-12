Economía licitó nueva deuda por $8,1 billones

El Ministerio de Economía cerró una nueva licitación de deuda en el mercado local, en la que renovó el 103,46% del vencimiento de $8,1 billones que enfrentaba esta semana, concentrado fundamentalmente en letras capitalizables y en un bono dual. Para eso, colocó bonos por $8,41 billones aunque recibió ofertas por $14,17 billones. La mitad del monto emitido se destinó en la letra con plazo a noviembre de este año.

La de ayer fue la tercera licitación consecutiva en la que el Tesoro optó por instrumentos de corto plazo. La decisión, según indicaron en Max Capital, busca no convalidar la mayor tasa por plazo en el escenario postelectoral, en momentos en que los bonos vienen incorporando un mayor riesgo crediticio. A la vez, el Tesoro evitó ofrecer vencimientos posteriores a julio de 2027, de modo de no concentrar obligaciones en los meses cercanos a las elecciones presidenciales.