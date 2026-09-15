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EDEN renovó 4.500 metros de la red eléctrica de media tensión en Chivilcoy

La intervención alcanza a más de 300 usuarios residenciales, comerciales e industriales y busca reforzar el tendido frente a contingencias, además de acompañar la expansión urbana e industrial de la zona.

Por Redacción

La empresa distribuidora EDEN realizó obras de infraestructura en la red de media tensión de Chivilcoy, donde renovó 4.500 metros de líneas aéreas para ampliar la capacidad de transporte eléctrico y mejorar la confiabilidad del servicio en una zona de crecimiento productivo.

Los trabajos forman parte del Plan de Obras anual de la compañía y se desarrollaron sobre distintos puntos del tendido de media tensión. Entre las principales tareas se realizó el reemplazo de los conductores existentes por cables de mayor sección, con el objetivo de incrementar la capacidad operativa y optimizar la distribución de energía.

Además, las cuadrillas técnicas llevaron adelante un recambio de las estructuras de sostén. Se instalaron nuevas postaciones de mayor resistencia mecánica en sectores estratégicos del recorrido, lo que permite reforzar la estabilidad del tendido y disminuir su vulnerabilidad frente a condiciones climáticas adversas y otras contingencias.

La intervención alcanza de manera directa a más de 300 usuarios residenciales, comerciales e industriales ubicados sobre el corredor de la Ruta Nacional N° 5 y en el Barrio “San Francisco”.

Desde EDEN señalaron que las obras, además de contribuir a una mayor estabilidad del servicio, permitirán acompañar la creciente demanda vinculada al desarrollo urbano e industrial de ese sector de Chivilcoy.

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