EEUU pidió cerrar el comité de la ONU donde Argentina reclama por las Islas Malvinas

Estados Unidos pidió poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C-24), uno de los principales ámbitos multilaterales utilizados por Argentina para mantener activo su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

La propuesta fue formulada el 15 de octubre ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General, donde Washington cuestionó los costos del organismo y sostuvo que había dejado atrás el propósito para el que fue creado.

La posición estadounidense fue registrada oficialmente por Naciones Unidas durante una sesión en la que la Cuarta Comisión aprobó más de veinte proyectos vinculados con descolonización.

En ese marco, Estados Unidos reclamó terminar con el mandato del C-24 y describió algunas de sus actividades como un desperdicio de recursos.

El planteo tiene una consecuencia directa para la Argentina porque la cuestión Malvinas es examinada todos los años por ese Comité.

Estados Unidos, a través de su presidente Donald Trump, había mencionado su apoyo a la Argentina en el reclamo por las Islas Malvinas, lo que motivó al Gobierno nacional a reimpulsar los históricos reclamos.

Desde 1989, el C-24 constituye el principal escenario específico dentro de Naciones Unidas donde Buenos Aires expone su posición y obtiene resoluciones que reconocen la existencia de la disputa de soberanía y reclaman a la Argentina y Gran Bretaña reanudar las negociaciones.