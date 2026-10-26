Efecto balotaje de Brasil: silencio de Milei y euforia del PJ

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil, tras imponerse a Flávio Bolsonaro en el balotaje, generó repercusiones en la política argentina. Mientras Javier Milei mantuvo silencio público sobre el resultado durante las primeras horas, dirigentes del peronismo y otros sectores de la oposición celebraron la victoria y la vincularon con el escenario electoral de 2027.

Desde la Quinta de Olivos, Milei siguió el desarrollo de los comicios y compartió publicaciones que cuestionaban la extensión del horario de votación en determinadas localidades brasileñas. La diputada libertaria Lilia Lemoine también planteó sospechas de fraude, aunque sin aportar pruebas que respaldaran esas acusaciones. Tras conocerse el triunfo de Lula, hasta el cierre de esta edición, el jefe de Estado no había difundido una felicitación pública.

En el Gobierno nacional, el resultado provocó sorpresa. Desde la Casa Rosada evitaron hacer pública una felicitación al ganador, reconocieron que la victoria de Lula no era el desenlace esperado, aunque algunos sectores del oficialismo interpretaron su reelección como una muestra de la importancia que pueden tener los resultados económicos para garantizar la continuidad de una administración.

Celebraciones

Cristina Fernández de Kirchner fue una de las primeras en pronunciarse. “FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral”, escribió en X la expresidenta, quien destacó la capacidad de Lula para movilizar a sus seguidores.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof también celebró el resultado. “Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse”, sostuvo, antes de concluir su publicación con la consigna “¡HAY OTRO CAMINO!”. Por su parte, Sergio Massa expresó: “Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida”, y reivindicó la trayectoria política del mandatario brasileño.

También se sumaron Alberto Fernández, quien recordó su vínculo político con Lula; Jorge Taiana, que destacó la remontada electoral del Partido de los Trabajadores; y el ministro bonaerense Andrés Larroque, que sintetizó su reacción con una palabra: “Lulazo”.

El diputado Juan Grabois cuestionó a Donald Trump, Elon Musk y otros referentes internacionales vinculados con Bolsonaro. “Les ganó un obrero zurdo, disca, sindicalista y jubilado”, escribió, y concluyó: “¡La Patria Grande está de pie!”.

La senadora Victoria Tolosa Paz apuntó directamente contra el Presidente argentino: “¿Viste, Milei? ¡No hay motosierra que pueda destruir la esperanza de un pueblo!”.

También celebraron Sergio Uñac, Cecilia Moreau, Mayra Mendoza, Diego Giuliano y Malena Galmarini, quienes destacaron la trayectoria de Lula y el resultado electoral.

Las felicitaciones se extendieron a otros espacios políticos. Martín Lousteau calificó la victoria como “una gran noticia para Brasil y para toda la región”, mientras que Juan Schiaretti destacó la jornada democrática. También se pronunciaron Marcela Pagano, Esteban Paulón, Nicolás del Caño y Myriam Bregman.

El resultado brasileño y su impacto en la Argentina

El triunfo de Lula abrió distintas interpretaciones de cara a las elecciones presidenciales argentinas de 2027. El diputado Pablo Juliano sostuvo que a la denominada “internacional de derecha” respaldada por Milei se le podía ganar y afirmó: “En 2027, ese sueño se conquista en la Argentina”.

Mientras el peronismo presentó la victoria como una señal para construir una alternativa política al oficialismo, el resultado también volvió a poner en agenda la relación entre la Argentina y Brasil, uno de sus principales socios comerciales, en medio de las diferencias ideológicas entre ambos presidentes.