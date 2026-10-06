Efecto Brasil: buena reacción de los mercados

El triunfo de Flavio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil tuvo un impacto positivo en el mercado financiero carioca, que también se replicó sobre las variables argentinas. En el comienzo de la semana, el riesgo país cayó más de 50 puntos, rebotaron las acciones de algunas empresas y mejoró el valor de los bonos, mientras que el mercado cambiario se mantuvo relativamente estable.

Tras la victoria del hijo de Jair Bolsonaro, que definirá la presidencia con “Lula” Da Silva en la segunda vuelta del 25 de octubre, el riesgo país argentino se hundió 56 puntos hasta tocar las 599 unidades. De esta manera, el indicador que elabora el banco JP Morgan volvió a perforar los 600 puntos, luego de haber cerrado la semana pasada en 655 puntos básicos.

El cambio de tendencia obedeció a la recuperación en la cotización de los bonos argentinos: Se destacaron los Globales, con mejoras de entre 0,4% (GD30) y 1,8% (GD35).

Por su parte, el Merval subió 3,7%. Las acciones que picaron en punta fueron las del sector financiero y las energéticas como TGS (5,9%), BBVA (5,6%), Banco Supervielle (5,3%), Banco Macro y Telecom Argentina (5,2%), Grupo Financiero Galicia (5,1%), Central Puerto y Loma Negra (5%).

El optimismo contagió también a las acciones de compañías argentinas que cotizan en Wall Street. La que más se destacó fue Mercado Libre, que si bien se fundó en la Argentina concentra más de la mitad de su negocio en Brasil y tuvo un rebote del 9,6%.

También registraron fuertes subas BBVA (7,7%), Banco Supervielle (7,6%), Telecom Argentina (7,1%) y Grupo Financiero Galicia (6,5%).

El rebote argentino se dio en una rueda positiva para los mercados globales, aunque con un claro liderazgo regional de Brasil. En Estados Unidos, un nuevo rally liderado alcista por las empresas tecnológicas impulsó al S&P 500 (+0,7%) cerca de sus máximos históricos y llevó al Nasdaq 100 (+1,1%) a marcar un nuevo récord. Mientras que el Dow Jones ganó 0,2%.

En la consultora Outlier analizaron el triunfo de Flavio Bolsonaro como una “sorpresa electoral” y recordaron que un movimiento similar al de ayer se registró en los mercados financieros en 2018, tras la victoria de su padre Jair.

“Seguramente la suba significativa de los activos brasileños y la apreciación del real traccionarán a la región, incluida la Argentina. En 2018, la mayor parte de la suba del mercado se dio entre la primera vuelta y la segunda, con el mercado anticipando el triunfo. En ese lapso, el Bovespa (el índice bursátil de San Pablo) subió más de 10% y el real se apreció alrededor de 8%”, precisaron en la firma.

DÓLAR ESTABLE

Por otro lado, en el mercado cambiario se prolongó la estabilidad de las últimas jornadas. El dólar oficial mayorista cerró en $1520 (el mismo valor que al cierre de la semana pasada) y se posicionó así a 26,62% del techo de la banda cambiaria, establecida hoy en $1.924,62.

El minorista, en tanto, se ubicó en $1540,24, con una baja de $3 con respecto a los $1543 del viernes. En las pantallas del Banco Nación, en tanto se ofreció a $1540 ($5 menos que en la última rueda). En el relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central, el tipo de cambio oficial promedió los $1.540,24 para la venta.

En el plano financiero, el MEP cerró a $1.538,39, mientras que el contado con liquidación (CCL) terminó a $1.606,41.

En el mercado informal, el dólar blue se sostuvo a $1.550 para la venta.

Con respecto a los contratos de dólar futuro, hubo bajas de hasta el 0,3%. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará en $1.540 para fines de octubre y en torno a $1.597 para diciembre.

LAS RESERVAS DEL CENTRAL

En cuanto a las reservas brutas del Central, volvieron a subir el viernes pasado y qudaron por encima de los 48.000 millones dólares, en una semana en la que la autoridad monetaria aceleró el ritmo de compras en el mercado oficial.

Según se informó oficialmente, la autoridad monetaria adquirió 35 millones de dólares y llevó a 128 millones de dólares el saldo positivo acumulado en las dos primeras ruedas de octubre.

Mientras que en lo que va de 2026, las compras alcanzaron los 14.696 millones de dólares, con un saldo semanal que trepó a los 369 millones de dólares, la cifra más alta desde julio.

PETROLERA La cotización de la petrolera británica Rockhopper se vuelve a desplomar cerca de un 20% en la Bolsa de Londres durante el comienzo de la semana tras ratificar que avanzará con el proyecto Sea Lion en la zona de las islas Malvinas. La cotización de la petrolera británica Rockhopper se vuelve a desplomar cerca de un 20% en la Bolsa de Londres durante el comienzo de la semana tras ratificar que avanzará con el proyecto Sea Lion en la zona de las islas Malvinas.