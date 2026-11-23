La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) volvió a poner el foco sobre la problemática de la ludopatía y reclamó al Senado de la Nación que avance con urgencia en la aprobación de la ley de prevención de las apuestas compulsivas y regulación del juego online. A través de una carta abierta dirigida a los legisladores, las autoridades eclesiásticas advirtieron que el proyecto está cerca de perder estado parlamentario y cuestionaron la demora en su tratamiento.

"Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes", expresaron desde la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal.

El documento, titulado "Es un soplo la vida… pero el bien permanece", lleva las firmas de monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA; el cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero; César Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente segundo; y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general.

En su pronunciamiento, la Iglesia manifestó preocupación por la expansión de las apuestas digitales entre niños, adolescentes y jóvenes, y por las consecuencias que esta actividad puede generar en sus entornos familiares y sociales. Entre ellas mencionó las deudas económicas, las adicciones, el deterioro de los vínculos y la frustración de proyectos personales. También advirtió sobre los casos más graves, en los que aparecen situaciones de desesperación y riesgo de suicidio.

"Les pedimos que el Senado asuma con urgencia su responsabilidad y avance en la aprobación del proyecto que ya cuenta con el respaldo de la Cámara de Diputados. La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones", remarcaron los obispos.

La iniciativa legislativa fue aprobada en la Cámara baja en noviembre de 2024, pero desde entonces permanece pendiente de tratamiento en el Senado. El proyecto podría perder estado parlamentario el próximo 30 de noviembre si no se avanza con su sanción.

La preocupación del Episcopado se suma a los reclamos de especialistas de los ámbitos académico, científico y sanitario, que también vienen solicitando una regulación más estricta de las plataformas de apuestas online, especialmente para impedir el acceso de menores de edad.

El debate cobró mayor relevancia en los últimos años por la facilidad con la que los adolescentes pueden encontrarse con publicidad de sitios de apuestas en redes sociales, transmisiones deportivas y otros espacios digitales. La disponibilidad de billeteras virtuales y la promoción de estas plataformas también aparecen entre los factores que alimentan la preocupación.

El proyecto busca establecer restricciones a la publicidad y el patrocinio de las casas de apuestas, mecanismos de verificación de identidad y edad para evitar el ingreso de menores, y herramientas de prevención y asistencia frente a las conductas problemáticas vinculadas al juego. También contempla sanciones para quienes operen plataformas ilegales.

En ese contexto, la Iglesia volvió a interpelar directamente a los senadores y sostuvo que la falta de tratamiento de la iniciativa también representa una responsabilidad política frente a una problemática que afecta a numerosas familias argentinas.