El 10% más rico gana 13 veces más que el más pobre

El coeficiente de Gini retrocedió respecto al comienzo de 2026, aunque se mantiene por encima de los niveles registrados un año atrás.

La desigualdad en la distribución de los ingresos en la Argentina mostró una leve mejora durante el segundo trimestre de 2026 respecto al inicio del año. Sin embargo, el indicador se mantuvo por encima de los valores registrados en el mismo período de 2025, según los últimos datos difundidos tras el reporte oficial sobre el incremento de la pobreza.

Radiografía nacional y coeficiente de Gini

Las cifras surgen del informe de Evolución de la Distribución del Ingreso de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre 31 aglomerados urbanos del país.

El coeficiente de Gini —indicador que mide la concentración del ingreso en una escala de 0 a 1, donde 0 representa la equidad perfecta y 1 la máxima desigualdad— se ubicó en 0,428.

El indicador mostró un descenso respecto al 0,442 del primer trimestre de 2026, pero quedó por encima del 0,424 registrado en el segundo trimestre de 2025.

Al analizar el ingreso per cápita familiar, la brecha entre los sectores extremos de la población sigue siendo marcada:

* El 10% más vulnerable (1.ᵉr decil): captó apenas el 1,8% del ingreso total, con un ingreso medio de $124.142 por persona y una mediana de $134.000.

* El 10% más acomodado (10.º decil): concentró el 32,3% del ingreso total, con un ingreso medio por persona de $2.221.170 y una mediana de $1.800.000.

Al comparar las medianas del decil más alto ($1.800.000) y del más bajo ($134.000), la brecha entre ambos extremos se situó en 13 veces.

Este nivel se mantiene idéntico al reportado en el segundo trimestre de 2025 y al último período de medición sin la incidencia del sueldo anual complementario (aguinaldo).

Finalmente, el informe del INDEC detalló que el ingreso per cápita familiar promedio de la población general alcanzó los $688.496 en el segundo trimestre de 2026, mientras que la mediana se posicionó en los $500.000.

La pobreza alcanzó el 32,3% de la población. En los 31 aglomerados urbanos analizados por el INDEC, equivale a 9.729.000 personas (24,4% de los hogares).

Proyectado a la población total del país, afecta a unas 15 millones de personas.

Mientras, la indigencia se ubicó en el 7,5% de las personas.

Representa a 2.249.000 personas (5,6% de los hogares) en los aglomerados urbanos relevados.