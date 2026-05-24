El aguinaldo, un cuello de botella que condiciona las paritarias

Mayo está a punto de culminar. Los empleados estatales de la Provincia en sus distintas variantes (administrativos, docentes, policías y médicos, entre otros) lo tacharán del almanaque 2026 sin que registre alguna buena noticia vinculada a sus ingresos.

Los sueldos de este mes ya están en liquidación y como se suponía, la administración de Axel Kicillof dispuso no aplicar aumento alguno. Los gremios de las distintas ramas ya lo sabían y la confirmación oficial les llegó hace algunas horas cuando se reunieron con funcionarios del ministerio de Economía.

Ese escenario abre ahora un interrogante central en la negociación paritaria que arrancará en los primeros días del mes que viene. ¿La Provincia ofertará alguna mejora para junio o buscará concentrarse en hacerse de los recursos para cumplir en tiempo y forma con el pago del aguinaldo?

Ese debate ya se instaló. Los representantes sindicales que participaron de la última reunión de “monitoreo” de la inflación y su impacto en los salarios, se fueron con la idea de que si se dispone alguna suba, será módica. Por eso, algunos sectores dejaron expuesta en aquella reunión que por lo menos exista alguna mejora para aquellos trabajadores estatales cuyos sueldos están más postergados como es el caso de los auxiliares de Educación.

En cualquier caso, el gobierno provincial adelantó que aguardará a que el INDEC informe el índice de inflación de mayo para luego sí llamar a paritarias. Es decir, luego del 11 de junio cuando aparezcan los números oficiales del organismo nacional sobre la evolución del costo de vida.

La última paritaria que se cerró en la Provincia concluyó con un aumento acumulado del 9 por ciento para lo que va del año: 1,5% en febrero, 5% en marzo y 2,5% en abril. En contraposición, durante ese período la inflación trepó al 12,3 por ciento.

El escenario asoma complejo. Por un lado aparece la delicada situación financiera de la Provincia producto de la poda de recursos nacionales y una merma de sus ingresos propios. A este cuadro se suma la caída en los fondos automáticos que le llegan por coparticipación, afectada por la caída de la recaudación de impuestos nacionales.

Además, de acuerdo a diversas estimaciones, Buenos Aires es la única provincia que no registró crecimiento económico en marzo de 2026 en comparación con el mismo mes del año anterior. La caída en el Conurbano habría sido del 0,2 por ciento en comparación con Córdoba que creció 4,6 por ciento o Santa Fe que lo hizo en 4,2 por ciento.

Estos datos de alguna forma grafican el impacto de las políticas nacionales sobre el principal distrito del país. “Hay una caída de la actividad económica, cierre de empresas, pérdida constante de empleos registrados y la morosidad de las familias bonaerenses”, dijeron los funcionarios a los dirigentes gremiales con quienes se reunieron en las últimas horas.

La otra cuestión de peso tiene que ver con atravesar el cuello de botella que impone el pago del aguinaldo. Supone reunir unos 750 mil millones de pesos para cumplir en tiempo y forma con esa obligación que habitualmente se liquida con los sueldos, en los primeros días de julio.

Frente a ese escenario complejo, los gremios aguardan al menos algún anuncio de mejora para no seguir corriendo de atrás a la inflación.