El ajuste de Milei que cuestiona la Iglesia local

El papa León XIV llegó el domingo a Argentina para la primera visita de un pontífice al país en 39 años y fue recibido en el aeropuerto por el presidente libertario Javier Milei, cuyas medidas de austeridad han suscitado críticas de la Iglesia católica local por su costo social.

Y se esperaba que el líder de los 1.400 millones de católicos del mundo se pronuncie en defensa de los más vulnerables, en medio de tensiones debido al alto costo social de la “motosierra” de Milei, los recortes en servicios públicos esenciales.

Apenas tres semanas después de someterse a una operación por un cáncer de pulmón, León XIV realiza una gira de 12 días por el continente en el que fue misionero durante casi dos décadas.

León XIV busca reavivar la fe en la tierra natal de su predecesor, Francisco, donde muchos fieles esperaron en vano durante sus más de doce años de pontificado que el primer papa argentino volviera a casa.

Mientras, en una encuesta reciente de la Universidad de Buenos Aires, el 57,7% de los consultados se declaró católico.

Estilo combativo

Milei llegó al poder con la promesa de reactivar la debilitada economía argentina y frenar la inflación desbocada mediante la austeridad fiscal. Pero sus recortes afectaron en particular a los hospitales públicos, las universidades, la investigación científica, la cultura y los jubilados.

El mandatario argentino, estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump, con quien comparte su estilo combativo, tuvo una relación tensa con el papa Francisco.

Durante la campaña electoral, el economista, que hizo de la motosierra el símbolo de su programa de recortes, llamó “imbécil” a Francisco por defender la justicia social, a la cual considera una “aberración”.

Ya en el poder, moderó el tono al hablar de Francisco y lo visitó en el Vaticano.

Sin embargo, Milei no se contiene al proferir insultos contra la prensa y la oposición. A principios de octubre propuso en la red X lanzar un “torpedo a la cabeza” a los periodistas que calificó como “sicarios corruptos del micrófono”.

Su relación con León XIV ha sido cordial hasta ahora, pero la Iglesia argentina lo ha criticado duramente por considerar servicios sociales esenciales como una carga para el presupuesto.

El presidente tendrá que demostrar durante la visita papal que está a la altura de los acontecimientos, que la organización no posee contratiempos y, sobre todo, sin generación de decibeles en medio de un vínculo cargado de tensión con la Iglesia Católica argentina, que ya avisó que hay reclamos sin resolución.

Un fuerte Reclamo

El oficialismo escuchó pero no respondió los últimos pedidos eclesiásticos locales. A través del titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, la institución hizo pública, por ejemplo, su preocupación por la falta de avances de la ley de Ludopatía. La normativa que prohíbe la publicidad de las casas de apuestas y establece medidas preventivas de la enfermedad, tuvo sanción el 27 de noviembre de 2024 en Diputados. Fue un impulso de la oposición. Pero se durmió en el Senado y en pocos días puede perder estado parlamentario.

En el transcurso de estos años, La Libertad Avanza armó su propio texto que apuntó fundamentalmente al combate del juego ilegal, sin mención a las operadoras. Una iniciativa que no conformó las expectativas de la Iglesia, que claramente prefiere la propuesta opositora porque está a 37 votos de ser sancionada.

“Quedan pocas semanas, pocos días para que caiga ese proyecto, esa media sanción de Diputados sobre la ley de ludopatía virtual infanto juvenil. Les pedimos desde acá a los senadores que se pongan las pilas y no la dejen morir”, sostuvo Colombo, en un mensaje que fue resonante porque lo dio en una conferencia de prensa para hablar del Sumo Pontífice.

En este escenario, la gestión Milei no tiene entre sus prioridades atender el reclamo.

Al contrario: no pretende enfrentar al lobby de las casas de apuesta. El proyecto tampoco cuenta con el respaldo de los gobernadores, cuyos legisladores son claves en el Congreso para acompañar o no los proyectos.

Con esta clase de gestos, las divergencias entre la Casa Rosada y la Iglesia quedaron a plena luz. Pero no son novedosas y hay un dato que lo demuestra: el Presidente nunca quiso recibir a las autoridades católicas. Pero sí aceitó vínculos con referentes de otros credos, sobre todo el judío. En el entorno presidencial, y previo al conocimiento del arribo papal, expresaron cierto malestar con la entidad religiosa por sus vínculos con el peronismo.

De hecho, cerca del jefe de Estado se enteraron de la foto que tuvo Colombo con dirigentes de la CGT e intendentes del Partido Justicialista el pasado 10 de mayo, para hablar de la delicada situación social, y estallaron: consideraron que la Iglesia “siempre juega al pobrismo y con el peronismo, ahora se preocupan por la pobreza”. Y justificaron que por esas relaciones, Milei los quiere lejos de su vista. También indicaron que la Iglesia no valora el trabajo que se hizo desde el ministerio de Capital Humano para bajar la cantidad de pobres “que dejó el kirchnerismo”.