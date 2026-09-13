El avión de Kicillof abre un nuevo capítulo de la interna con La Cámpora

La decisión del gobierno bonaerense de gastar poco más de 3 millones de dólares en la reparación de un avión oficial generó ruido y disparó interrogantes. Pero lo curioso del caso, o no tanto en función del pesado clima interno que se respira en el peronismo, es que las reacciones críticas no provinieron de la oposición sino desde el seno del propio oficialismo.

La Cámpora se encargó de elevar la voz para cuestionar la oportunidad del gasto. Y lo hizo de una forma sutil: publicando un video de Cristina Kirchner en el que nunca se nombra a Kicillof pero con el que busca dejar expuesto al mandatario bonaerense.

La pieza audiovisual en la que la principal protagonista es la ex presidenta se remonta al año 2013. Se registró en La Matanza, durante un acto en el que se anunciaba la construcción del Hospital “Alberto Balestrini”.

La anécdota que cuenta Cristina Kirchner data de 2008. “Recuerdo que durante una visita a Rafael Castillo me dijeron que faltaban hospitales y camas en La Matanza. Me fui después del acto a la Casa Rosada. Había una partida en el presupuesto para renovar el Tango 01 por varios millones. Entonces me puse a pensar en este drama de La Matanza y dije ´¿para qué quiero un avión nuevo?´”, .

“Entonces agarré, los llamé a Alberto (Balestrini) y a Fernando (Espinoza) y les dije que se vinieran con su gente de Salud. Les dije que toda la guita que tengo para el avión va para los dos hospitales de La Matanza”, se escucha decir entre aplausos a la ex mandataria.

Como para que no quedaran dudas respecto del mesaje, el autor del posteo, el diputado provincial Facundo Tignanelli, le agregó: “Las prioridades”.

La publicación en las redes sociales del legislador camporista y lugarteniente de Máximo Kirchner fue inmediatamente replicado por La Cámpora. En la batalla interna que el kirchnerismo libra con Kicillof, cualquier diferenciación, cuenta.

gasto millonario

El eje del nuevo cruce tiene que ver con la decisión del Gobernador de encarar la reparación de del avión ejecutivo que utiliza la Provincia, una decisión que vuelve a poner el foco sobre la flota aérea oficial en un momento de fuerte discusión política en torno a los recursos y las prioridades de la administración bonaerense.

La aeronave que actualmente forma parte de la flota provincial es un Cessna, utilizado para traslados oficiales y operativos vinculados con las autoridades bonaerenses. Kicillof dispuso una serie de trabajos para actualizar el avión y adecuarlo para continuar en servicio, que costarían 3 millones de dólares.

La discusión sobre el avión aparece, además, en un contexto político particular para Kicillof. El gobernador bonaerense viene profundizando durante 2026 su construcción política nacional y mantiene la mirada puesta en el escenario presidencial que incluye viajes a las provincias.