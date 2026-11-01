El Banco Central compró más dólares

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró octubre con compras de divisas por U$S1.395 millones, la cifra más alta desde julio, y reforzó así el nivel de sus reservas internacionales. El dato se conoció tras la última rueda del mes, en la que la autoridad monetaria adquirió U$S96 millones.

Las reservas brutas terminaron el 30 de octubre en U$S48.562 millones, según los datos oficiales difundidos por la entidad que conduce Santiago Bausili. Un mes antes, al cierre de septiembre, las reservas se ubicaban en U$S46.090 millones, de modo que el incremento mensual fue de U$S2.472 millones. En lo que va del año, el aumento acumulado es de U$S7.397 millones.

El resultado de octubre contrasta con los meses previos. Las compras de U$S1.395 millones superaron las de agosto, que fueron de U$S770 millones, y casi triplicaron las de septiembre, que sumaron U$S474 millones y fueron las más bajas de 2026. Para encontrar un registro más alto hay que remontarse a julio, cuando el BCRA compró U$S2.163 millones.

El resultado de octubre se alcanzó pese a que el Banco Central no compró en las tres primeras ruedas de la última semana del mes. La pausa se produjo en un contexto de volatilidad cambiaria, tras la depreciación del real brasileño luego de las elecciones en Brasil. Antes de esa interrupción, el organismo había encadenado 19 jornadas consecutivas con saldo comprador.

Durante 2026, la secuencia compradora más extensa fue de 135 ruedas, entre el 5 de enero y el 27 de julio. Después se registraron tramos de 27 y de 13 jornadas consecutivas con compras.