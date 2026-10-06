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AFIRMA QUE EL 75% DE LOS DÓLARES QUE COMPRAN LOS AHORRISTAS QUEDA EN EL PAÍS

El Banco Central descarta que la alta morosidad sea un riesgo al sistema

Archivo

Por Redacción

Durante la apertura de la Semana Mundial del Inversor en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, analizó la conducta de los ahorristas, la evolución del crédito y la mora en el sector bancario.

Werning destacó un cambio significativo en el destino de las divisas adquiridas por el sector privado en comparación con períodos anteriores.

Aseguró que el 75% de los dólares oficiales comprados por los ahorristas permanecen dentro de la Argentina (frente al 50% registrado un año atrás durante los comicios legislativos).

El funcionario remarcó que, tras la salida del cepo cambiario, la compra de moneda extranjera no es desestabilizadora, sino que provee fondeo para los bancos, liquidez al mercado de capitales y materia prima para la inversión doméstica.

Ponderó el efecto positivo de medidas como la moratoria fiscal y la ley de Inocencia Fiscal para consolidar el crecimiento del ahorro local.

MORA BANCARIA: PICO SUPERADO Y RECHAZO A RESCATES

Respecto al deterioro del cumplimiento en los préstamos registrado tras el shock posterior a las elecciones de 2025. La mora de los hogares se aproximó al 13%, mientras que la irregularidad general del crédito al sector privado trepó al 7,5%. No obstante, el funcionario precisó que el 83% de las personas y empresas mantiene al día sus obligaciones.

Los datos recientes muestran un incremento en las refinanciaciones y una reducción en la cantidad de préstamos impagos, por lo que la mora “dejó de ser un lastre” para el sistema crediticio.

El BCRA descartó la aplicación de subsidios, inyecciones de liquidez o rescates a deudores o entidades bancarias para evitar el “riesgo moral” y no incentivar el incumplimiento.

EL COSTO FINANCIERO Y LA CARGA IMPOSITIVA

Werning apuntó hacia la distorsión que generan las cargas fiscales sobre los créditos. Los impuestos (IVA, Ingresos Brutos, sellos y tasas municipales) representan cerca del 30% del costo financiero total de determinados préstamos.

Por último, subrayó que reducir dicho costo requiere la acción conjunta de las distintas jurisdicciones de gobierno para abaratar el crédito y potenciar el financiamiento pyme en competencia con el mercado de capitales.

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