El Banco Central se refirió a la polémica por el oro y le apuntó a la AGN

El Banco Central se refirió ayer a la polémica que se desató por la ubicación y la tenencia del oro, y le apuntó a la Auditoría General de la Nación (AGN) por considerar que hizo una “politización” del tema.

La problemática por el oro surgió luego del último balance que realizó la AGN en base a los estados contables del Central, con fecha al 31 de diciembre del último año.

Ante eso, la autoridad monetaria defendió las operaciones y la tenencia que posee sobre el oro. De acuerdo a los datos, son 1.984.960 onzas troy de oro que se ubican entre la bóveda del la entidad monetaria y el Banco de Suiza.

“Eso no cambió desde 2011 y fue auditado por tres niveles distintos”, dijo el titular del Central, Santiago Bausili, durante la presentación del Informe de Política Monetaria (IPOM) del tercer trimestre del año junto al vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning.

Respecto a los resultados de pérdidas que expone el informe de la AGN, Bausili comentó que lo que cambió fue la composición, no la cantidad del metal, y explicó en qué se basó la operación denominada como “collar”, que consiste en comprar una opción de venta (put) para limitar el riesgo de pérdidas si el precio cae, y vender una opción de compra para financiar esa protección. “El Banco Central no tiene nada en Inglaterra y no hay ninguna cuenta en el Banco de Inglaterra”, agregó.

En otro tramo, explicó que la restricción a cierta información es porque se encuentra bajo confidencialidad dados distintos parámetros.

“Se puede apostar en contra si se conoce esa información confidencial, que resulte en una pérdida patrimonial para el Banco Central”, precisó y añadió que si se conocían los traslados del oro iba a resultar una maniobra “irresponsable”.

“El swap de monedas con China se audita de la misma manera, pero no corremos el riesgo de estar distribuyendo cierta información”, sostuvo.

“politización”

Frente a esto y la operación que realizó la entidad para resguardar el valor del metal, el presidente del Central acusó a la AGN de haber hecho una “politización” con la hoja de balance difundida.

En su último informe, la AGN sostuvo que el Banco Central perdió más de US$ 1.000 millones debido a una especulación con el precio internacional del oro. Según su presidente, Juan Manuel Olmos, la autoridad monetaria “erró en el cálculo” y arrojó una pérdida de US$ 1.023 millones, según surge de las registraciones contables.

La operación del “collar” tiene el objetivo de proteger la inversión realizada, en este caso en el oro, por lo que se establece un techo para la ganancia máxima.

Durante 2025, el oro terminó subiendo un 66%, lo que quedó muy por encima de lo que el grueso de los analistas preveía para el metal. “La probabilidad de ocurrencia de que eso pasara era del 0,007%”, enfatizó Bausili.

“Decir que el Banco Central perdió por haber cubierto el oro es mirar solo una parte de la operación total”, concluyó.