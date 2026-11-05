El Banco Nación baja la tasa de los créditos para autos: cómo financiar hasta $50 millones y qué requisitos hay

El Banco Nación anunció una reducción en la tasa de interés de su línea de créditos “+Autos con BNA”, destinada a la compra de vehículos nuevos y usados. Desde este jueves, los préstamos tendrán una tasa nominal anual (TNA) fija del 25% en pesos para quienes cumplan con una serie de requisitos, con un monto máximo de $50 millones y un plazo de financiación de hasta seis años.

La línea permite financiar hasta el 100% del valor de venta del vehículo, tanto para unidades 0 km como para autos usados de hasta 10 años de antigüedad. Se trata de un préstamo personal no prendario, por lo que no requiere la inscripción de una prenda sobre el automóvil y evita gastos administrativos asociados a ese trámite.

Quiénes pueden acceder a la tasa del 25%

La tasa preferencial del 25% TNA está destinada a clientes que cobren su sueldo o jubilación en el Banco Nación, tengan una tarjeta de crédito de la entidad y contraten el seguro del vehículo a través del banco.

Quienes no cumplan con esas condiciones o prefieran no adherir a ellas podrán acceder a la línea bajo las condiciones generales, con una tasa nominal anual fija del 46% en pesos.

La diferencia entre ambas tasas tiene un impacto directo en el valor de las cuotas. Según el ejemplo difundido por la entidad, para un préstamo de $15 millones a 36 meses, la primera cuota con la tasa preferencial del 25% será de $662.022, IVA incluido. En cambio, con la tasa general del 46%, la primera cuota ascenderá a $895.841.

Cómo tramitar el crédito para comprar un auto

El préstamo se gestiona de manera 100% digital en la concesionaria adherida. Para iniciar el trámite, el interesado debe presentar su DNI y durante el proceso se verifica que cobre su sueldo o jubilación en el Banco Nación y que tenga una tarjeta de crédito de la entidad.

En caso de no contar con una tarjeta, el solicitante puede pedirla en el momento a través de la aplicación BNA+.

Una vez aprobado el crédito, el cliente debe contratar el seguro del vehículo a través de Nación Seguros, con una cobertura mínima de Terceros Completos y débito automático en su tarjeta de crédito.

Además, en el marco de un acuerdo con Mastercard, quienes debiten el seguro de una tarjeta de esa compañía emitida por el Banco Nación recibirán el reintegro del 100% de la primera cuota del seguro.

Más de 32 mil préstamos otorgados en 2026

De acuerdo con los datos informados por la entidad, durante lo que va de 2026 la línea “+Autos con BNA” otorgó más de 32.000 préstamos por un total superior a los $514.000 millones. El monto promedio por operación se ubicó cerca de los $16 millones.

El programa tiene alcance federal y registra operaciones en las 24 provincias argentinas, a través de una red de más de 1.400 concesionarios adheridos.

Los interesados pueden consultar las condiciones de la línea de financiación en el sitio oficial del Banco Nación, www.bna.com.ar, o acercarse a cualquiera de sus sucursales.