El blue pasó los $1.500 en una jornada a pura suba

El dólar estuvo negociado al alza en todos los segmentos del mercado, en una sesión financiera con cierta tensión desde el exterior por las bajas bursátiles. El blue cerró en $1.505 para la venta, el nivel más alto desde el 20 de enero pasado. Subió 10 pesos o 0,7% y anota en lo que va de junio un ascenso de 75 pesos o 5,2 por ciento.

En tanto, el dólar mayorista borró toda la baja que había protagonizado desde comienzos de año. Así, acumula una suba de 4,5% en lo que va de junio. Ganó $10 a $1.471,5 para la venta y su cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, con una brecha del 22,1% y también en niveles de enero pasado.

El tipo de cambio minorista en el Banco Nación (BNA) trepó también $10 a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta, lo que llevó al dólar tarjeta a posicionarse en los $1.937.

A su vez, en el promedio de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio se ubicó a $1.491,13.

Las cotizaciones financieras también se acoplaron al movimiento alcista. El dólar MEP avanzó 1,3% a $1.504,58 y el contado con liquidación (CCL) subió 1,6% a $1.554,49.

En paralelo, el BCRA extendió su racha compradora, aunque a un ritmo más moderado. El pasado lunes, la autoridad monetaria adquirió U$S50 millones. De esta manera, las compras netas acumuladas en lo que va de 2026 ascendieron a U$S10.903 millones.

Por el lado de las acciones y los bonos argentinos, operaron con pérdidas en una jornada marcada por la aversión global al riesgo, que golpeó especialmente a los mercados emergentes y a los activos más vinculados al crecimiento. La corrección se produjo en sintonía con una fuerte toma de ganancias en Wall Street, donde los inversores comenzaron a cuestionar las elevadas valuaciones alcanzadas por varias compañías tecnológicas tras el rally de los últimos meses.

En ese contexto, los ADR argentinos negociados en Nueva York registraron bajas generalizadas. Entre las mayores pérdidas se destacaron Edenor (-4,4%), Grupo Financiero Galicia (-3,9%), YPF (-3,5%), BBVA (-3,5%), Transportadora de Gas del Sur (-3,4%) y Central Puerto (-3%).

La bolsa porteña tampoco escapó a la tendencia negativa. El S&P Merval profundizó la corrección y cayó 2,7% medido en dólares, para ubicarse en torno a los 2.089 puntos.

Los bonos soberanos en dólares también finalizaron la rueda en terreno negativo y cortaron la recuperación que habían mostrado en las últimas jornadas.

Las bajas oscilaron entre 0,2% y 0,5%, con descensos encabezados por el Bonar 2041, el Global 2041 y el Global 2046. En contraste, el Global 2030 logró sostener una leve mejora.

En ese marco, el riesgo país medido por J.P. Morgan trepó 2,9% (el avance más importante en casi un mes y medio) y cerró en 433 puntos básicos, aunque todavía se mantiene cerca de los niveles más bajos desde 2018.

STANDALONE

Finalmente, Morgan Stanley Capital International (MSCI) no inició un proceso de consulta para reclasificar a la Argentina, por lo que el país se mantendrá en la categoría de “mercado emergente” (“standalone”) en materia crediticia.

El ponderador estadounidense difundió su Informe Anual de Clasificación de Mercados, en el que no colocó a Argentina entre los países que se debatirán el cambio de calificación crediticia. Así, se mantiene en la última categoría en lo que resta del 2026.

En su Revisión Global de Accesibilidad a los Mercados, publicada la semana pasada, MSCI mantuvo las mismas condiciones y variables económicas del país.