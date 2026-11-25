El Gobierno nacional insistió que un eventual ajuste en el bono extraordinario previsional de hasta $70.000 nominales está sujeto al sostenimiento del equilibrio fiscal.

Asimismo, precisó que esta ayuda alcanza a un universo de 4.768.749 jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo o sumas inferiores.

Este bono que permanece congelado desde marzo de 2024 se paga en forma mensual junto con los haberes ordinarios, los cuales se actualizan conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

“El refuerzo previsional destinado a los beneficiarios de menores ingresos es una prestación de carácter extraordinario, no contributiva y de naturaleza asistencial, concebida para atender situaciones coyunturales. Conforme a su diseño normativo, no integra el haber previsional ni se encuentra alcanzado por el régimen de movilidad”, señaló el Gobierno.