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Duras críticas por una reforma sobre el impuesto inmobiliario rural

El campo, en llamas contra la Legislatura

Cuestionó el desvío de fondos destinados al arreglo de caminos para hacer obras hídricas por el fenómeno de El Niño
El mantenimiento de los caminos rurales, en el ojo de la tormenta/X

Por Redacción

El campo bonaerense está en pie de guerra contra una reforma legislativa que le permitirá a los intendentes cambiar parte del destino de los fondos que reciben por el Impuesto Inmobiliario Rural.

Es que la Legislatura se dio vía libre a los municipios para que puedan derivar esos recursos a mitigar y prevenir los efectos del fenómeno El Niño en lugar de afectarlos al mantenimiento de caminos rurales. “Cuando hay que resolver, no sesionan; cuando hay que sacarle fondos al campo, sí”, apuntaron a diputados y senadores desde Carbap.

“Resulta inadmisible quitarles recursos a caminos rurales que hoy están en condiciones desastrosas y necesitan más inversión, no menos. La decisión de habilitar el tratamiento sobre tablas, sin el debate previo en comisiones, fue posible gracias a la mayoría de dos tercios reunida en la Legislatura bonaerense, lo que compromete la responsabilidad de todas las fuerzas políticas que la hicieron posible”, añadió la entidad agropecuaria.

Luego, Carbap apuntó sus cañones sobre las gestiones locales. “Los municipios ya recaudan importantes sumas a través de la tasa Vial y, aun así, los caminos siguen deteriorándose. Antes de avanzar sobre los recursos destinados específicamente a su mantenimiento, corresponde exigir que los fondos existentes se administren correctamente y se utilicen para el fin previsto”, completó.

El proyecto que terminó por aprobar la Cámara de Diputados en la sesión del martes autoriza por seis meses a los 135 municipios a reasignar los fondos coparticipados provenientes del Inmobiliario Rural hacia obras de drenaje pluvial y equipamiento de infraestructura hídrica ante la llegada de El Niño, un fenómeno que ya está provocando inundaciones en el Litoral argentino y que, se prevé, también impactará sobre la región Pampeana en los próximos meses.

La iniciativa habilita a que los distritos puedan disponer de hasta el 100% de los fondos transferidos por la Provincia cuyo destino original es el mantenimiento de los caminos rurales.

“Si las obras hidráulicas necesitan más recursos, deben buscarse otras fuentes de financiamiento. No se puede resolver una necesidad desfinanciando otra infraestructura esencial”, argumentaron desde Carbap. Finalmente, apuntaron sobre el funcionamiento de la Legislatura. “Permaneció casi sin sesionar y ahora, en apenas 15 días, diputados y senadores de todas las fuerzas políticas avanzan para quitar recursos destinados a caminos rurales que están en estado crítico”, concluyeron.

La iniciativa fue presentada por el senador Sergio Vargas (unión y Libertad) y busca dotar de mayor poder de acción a los intendentes para ejecutar obras críticas de drenaje pluvial, dragado de canales, reparación de alcantarillas y adquisición de equipamiento hídrico.

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