El canciller Pablo Quirno acusó a Londres de "tomar medias unilaterales" sobre la explotación de recursos en las Islas Malvinas

El Gobierno nacional apuntó contra Gran Bretaña por la explotación de recursos de las Islas Malvinas, luego del anuncio de llevar el reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, dependiente de la ONU.

"Básicamente, nosotros entendemos que Gran Bretaña está tomando medidas unilaterales que van en contra de la convención de las Naciones Unidas del Derecho al Mar", señaló el canciller Pablo Quirno en declaraciones a la prensa, quien confirmó que "sometemos al tribunal arbitral esta situación".

Con relación a la reunión de unas 40 empresas de las Islas Malvinas con autoridades de Punta Arenas, en el marco de un encuentro comercial, el funcionario apuntó a las autoridades locales. "Esto que sucede es por el intendente de Punta Arenas, no es el gobierno nacional" de Chile, afirmó, con quien aseguró existe una relación "muy fluida".

"Actuaremos en la medida de nuestro espacio jurídico, diplomático, porque la estrategia es pacífica y diplomática", agregó el canciller.