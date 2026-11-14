El Central dio de baja la billetera de Ariel Vallejo

En las declaraciones juradas no había operaciones. En las cuentas bancarias, en cambio, aparecían transferencias por $393.871 millones. Esa contradicción es uno de los motivos por los que el Banco Central resolvió dar de baja a Sur Finanzas PSP, la billetera virtual de Ariel Vallejo, el financista ligado a la Asociación del Fútbol Argentino y a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.

Los negocios de Vallejo se extendieron por el mundo del fútbol mediante préstamos y acuerdos de patrocinio con distintos clubes. Ahora, el empresario suma otro revés: la baja de su billetera llega una semana después de su procesamiento por presunto lavado de dinero, en una causa que investiga si la firma fue utilizada para dar apariencia legal a fondos de origen ilícito.

La decisión, firmada este viernes por el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet, excluye a la sociedad del Registro de Proveedores de Servicios de Pago. También expone una sucesión de irregularidades administrativas y la pérdida de sus bancos patrocinantes.

Según la resolución, la empresa presentó en septiembre de 2026, fuera de término, declaraciones juradas que informaban ausencia de operaciones entre julio de 2025 y agosto de este año. Sin embargo, el Central detectó un importante movimiento de transferencias en las entidades bancarias con las que trabajaba.

El documento señala operaciones hasta noviembre de 2025 en el Banco Industrial y hasta diciembre en el Banco Hipotecario. El volumen observado, de casi $394.000 millones, contrastaba con la inactividad declarada por la firma.

La billetera había quedado, además, sin el respaldo bancario necesario para funcionar. El Banco Industrial cerró su cuenta en noviembre del año pasado, mientras que en el Hipotecario la concreción del cierre quedó sujeta a medidas judiciales.

Frente a ese escenario, Sur Finanzas PSP informó que había cerrado las cuentas de pago y avisado a sus clientes que debían retirar el dinero. Pero, de acuerdo con el Central, no presentó la documentación necesaria para comprobar que hubiera restituido la totalidad de los saldos.

El organismo también indicó que la sociedad no registra operaciones como proveedora de cuentas de pago desde enero de 2026. La interrupción prolongada de la actividad y la falta de entidades patrocinantes completaron los fundamentos de la baja.

Según el documento, Vallejo posee el 30% del capital de la empresa y su madre, el 70% restante. La decisión puede ser recurrida en un plazo de hasta 30 días hábiles.

La investigación por lavado

La medida administrativa llega mientras avanza la causa que tramita ante el juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte. Allí se investiga si Sur Finanzas PSP fue utilizada para canalizar fondos de origen ilícito. Parte del dinero distribuido por la firma llegó a clubes de fútbol mediante préstamos y acuerdos de patrocinio.

El expediente se inició con una presentación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en noviembre del año pasado. La sospecha del organismo apunta a la presunta utilización de personas de escasos recursos como titulares de operaciones millonarias, una estructura que los investigadores describieron como un “ejército de soldaditos”.

Entre los casos mencionados figura el de un monotributista de la categoría más baja que, en apenas cuatro meses de 2024, registró movimientos por $7.000 millones en billeteras virtuales. En ese momento no tenía inmuebles a su nombre y solo declaraba un automóvil de 2008.

Vallejo negó haber organizado esa supuesta red. La investigación busca establecer el origen de los $818.000 millones cuestionados por el fisco, una cifra que corresponde al expediente judicial y es distinta del volumen de transferencias señalado ahora por el Banco Central.

En el procesamiento, Rodríguez Ponte consideró acreditado que Sur Finanzas PSP, anteriormente denominada Neblockchain, evadió impuestos por más de $12.200 millones. Con la investigación penal en marcha, la baja de la billetera suma un nuevo revés para el financista vinculado a la conducción del fútbol argentino.