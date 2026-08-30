El Central sigue de compras y suma reservas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 22 jornadas consecutivas con saldo comprador en el mercado de cambios tras adquirir U$S82 millones durante la última rueda de la semana. Con este resultado, la entidad acumula un saldo positivo superior a los U$S14.000 millones en los primeros ocho meses de 2026.

Desde la puesta en marcha de la cuarta fase del programa monetario conducido por Santiago Bausili en enero, la autoridad monetaria incorporó un total de U$S14.049 millones a sus reservas. Pese a que durante agosto se registró una desaceleración en el ritmo de absorción -con un aporte de U$S722 millones en lo que va del mes-, la entidad sobrepasó con margen el piso de la meta anual de acumulación (fijada en un rango de entre U$S10.000 y U$S17.000 millones).

El stock de reservas internacionales brutas se posicionó en U$S49.791 millones, tras registrar un descenso diario de U$S1.069 millones.