Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Mercado de cambios

El Central sigue de compras y suma reservas

Por Redacción

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 22 jornadas consecutivas con saldo comprador en el mercado de cambios tras adquirir U$S82 millones durante la última rueda de la semana. Con este resultado, la entidad acumula un saldo positivo superior a los U$S14.000 millones en los primeros ocho meses de 2026.

Desde la puesta en marcha de la cuarta fase del programa monetario conducido por Santiago Bausili en enero, la autoridad monetaria incorporó un total de U$S14.049 millones a sus reservas. Pese a que durante agosto se registró una desaceleración en el ritmo de absorción -con un aporte de U$S722 millones en lo que va del mes-, la entidad sobrepasó con margen el piso de la meta anual de acumulación (fijada en un rango de entre U$S10.000 y U$S17.000 millones).

El stock de reservas internacionales brutas se posicionó en U$S49.791 millones, tras registrar un descenso diario de U$S1.069 millones.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?