Después de una jornada en la que abundaron las versiones, finalmente sobre el cierre del martes el ex candidato a presidente de Brasil Flávio Bolsonaro pasó por la Argentina y abordó en Puerto Iguazú un avión privado que hizo escala en Guayaquil, Ecuador, antes de seguir rumbo a Estados Unidos.

Bolsonaro cruzó la frontera a las 22:50hs. del martes por el puente internacional Tancredo Neves junto con su esposa Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro y sus hijas, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro.

A las 23:30hs., la familia abordó un vuelo privado despachado por Baires Fly S.A. cuyo plan de vuelo consignaba como destino Guayaquil.

La aeronave, identificada por medios que siguieron el traslado como un Gulfstream G400 con matrícula argentina LV-JQW, aterrizó en la ciudad ecuatoriana a las 5:46hs. de este miércoles, después de haber atravesó Paraguay, Bolivia y Perú aunque evitando el espacio aéreo brasileño. La escala en Ecuador se realizó para reabastecer combustible.

Pasdas las 7hs., el avión dejó Guayaquil con destino a Miami, donde tiene previsto arribar al aeropuerto ejecutivo Opa-locka.

El cruce de Bolsonaro y su familia se dio en dos camionetas que fueron escoltadas por un vehículo de una fuerza de seguridad argentina, luego que la Justicia de Brasil le solicitara al senador que no abandonara el país y que la Policía Federal anulara sus pasaportes tras el vencimiento del plazo establecido para entregarlos.

Pasadas las 2hs. de la madrugada, tres horas después que Bolsonaro hubiera cruzado a la Argentina, Migraciones emitió un comunicado en el que señaló que Argentina actuó como territorio de tránsito, aunque no detalló quién organizó el traslado ni mencionó una intervención política del Gobierno argentino.

El organismo precisó que los cuatro presentaron “documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país” y que sus tránsitos fueron registrados “sin incidentes”.

"La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50hs. del día 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes", señala el comunicado.

El texto agrega que "a las 23:30hs., la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo".

Para ese entonces, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había manifestado su respaldo a la posibilidad de recibir a Bolsonaro, aunque reconoció que desconocía su ubicación exacta. “Yo escuché que estaba en la Argentina. No sé en dónde está, pero escuché que estaba allí”, declaró ante periodistas.

Consultado sobre su eventual ingreso a Estados Unidos, Trump respondió: “Lo aprobaría”, y agregó: “Creo que son personas decentes. Por mí, estaría bien”.