La Plata: el Concejo Deliberante aprobó la rendición de cuentas municipal 2025

El Concejo Deliberante local aprobó ayer la rendición de cuentas municipal, correspondiente al ejercicio 2025, con una ejecución total estimada en 475 mil millones de pesos, habiéndose destinado las partidas más importantes a Obra, barrios y Educación.

El balance de los gastos del año pasado fue aprobado por 14 votos: los 11 del peronismo, sumando tres de los monobloques de la UCR, PRO Vecinal y Asap. En tanto, los siete ediles de La Libertad Avanza (LLA) y los dos del PRO rechazaron los expedientes, con cuestionamientos a las asignaciones al área de Seguridad, sostenimiento de estructuras que incumplieron sus objetivos y la falta de reclamo por la deuda de Capitalidad, entre otras objeciones.

El encargado de exponer los expedientes, que incluyen la rendición de la administración central, el Ente Municipal de Turismo (Ematur), el Mercado Regional y el Ente del exBanco Municipal, fue el presidente de la comisión de Hacienda, Pablo Elías. ”Nos da orgullo el ordenamiento de nuestra cuentas. Siempre tuvimos como mandato de gobierno el orden público y el progreso social”, lanzó el edil al elogiar el superávit de 4.000 millones de pesos, tanto como “la inversión en el espacio público y su recuperación, la relocalización de vendedores ambulantes y la continuidad de obras públicas”.

También admitió que el salario municipal “no alcanza”, pero indicó la gestión de Julio Alak aplicó un aumento “del 248 por ciento, 62 por ciento por encima de la inflación”. Y remarcó la necesidad de seguir profundizando la inversión en Seguridad, por la que se incorporaron al sistema de monitoreo “800 nuevas camaras y 400 domos”, además de las camioneta. Y disparó: “Para que todas estas cosas pasen, tuvimos que arrancar desde muy abajo”.

Como viene publicando este diario, el año pasado en recaudación propia el Municipio contó con la tasa de Inspección en Seguridad e Higiene, que abonan los comercios, que fue de 91.393.316.321 pesos, mientras que la tasa de Servicios Urbanos Municipales (SUM), que abonan los frentistas, fue de 40.445.061.044 pesos. En tanto, por Coparticipación, la Comuna percibió el año pasado 114.675.141.378 pesos. Por contribuciones provinciales, se cobraron 11.571.619.099 pesos.

Desde LLA, Gastón Alvarez y Guillermo Bardón lanzaron duras críticas a la gestión de Julio Alak: “Más de la mitad del presupuesto se utilizó para sostener estructura, se subejecutaron 1400 millones de pesos en Seguridad y no se invirtió lo suficiente en Modernización, todas áreas que el Municipio necesita”, dijeron. Al mismo tiempo, cuestionaron la ausencia del reclamo a deudas que la Provincia mantiene con la Ciudad, como la tasa de Capitalidad, que acumula un pasivo en favor de la Comuna de 9.000 millones de pesos.

Desde el PRO, en tanto, Nicolás Morzone adhirió a los reclamos de los libertarios y reprochó que la rendición “no cumple con ninguna de las misiones y objetivos que había fijado cada área”.

Con la mayor asignación de partidas destinada a Planeamiento, Obras y Servicios Públicos 257.000 millones de pesos, la imputación presupuestaria municipal del año pasado mostró una reafirmación de las prioridades de la gestión de Alak: obras, inversiones en los barrios, Educación y Seguridad fueron las áreas con mayor cantidad de fondos, un esquema similar al de 2024.

En Educación, en tanto, la Comuna gastó 35.600 millones de pesos, y en la Secretaría General, que tiene a su cargo las delegaciones de la periferia, la ejecución fue de 33.900 millones de pesos, mientras que en Salud, fue de 17.000 millones.

Ante el cuestionamiento opositor por la subejecución en el área de Seguridad, cuya secretaría registró un gasto de 13.700 millones de pesos, desde el oficialismo sostuvieron que la ejecución en el área parece menor porque “parte de la inversión realizada en cámaras, camionetas y tecnología destinada a esa cartera fue imputada a la Secretaría Administrativa”, que refleja un gasto de 13.900 millones de pesos.

EL PARQUE SAAVEDRA

En otro momento de la sesión, el edil de LLA Gastón Álvarez presentó una solicitud de informes al Departamento Ejecutivo sobre los detalles de la obra de puesta en valor del parque Saavedra. En el recinto, el edil advirtió que los vecinos consideran que “esta obra es política, de maquillaje” y que implica la ampliación del parque hacia las calles laterales, las que el libertario calificó de “innecesaria” porque “no tiene que ver con las prioridades de la Ciudad, destinando a este fin partidas de 5 mil millones de pesos”. Al mismo tiempo, Álvarez rechazó que “lo peor es que los vecinos no son escuchados. A los vecinos no les interesa y se está tirando la guita mientras la Ciudad no está bien”.

A sus palabras se sumaron también las del bloque del PRO, desde donde su presidente, Nicolás Morzone, reclamó que se informe a los vecinos sobre el proyecto y cuestionó que el predio se encuentre cerrado desde julio de 2025.

Quien refutó esas afirmaciones fue el peronista Sergio Resa, quien afirmó que el proyecto de la licitación para la reforma del parque frente al hospital de Niños “es pública”. Al mismo tiempo, subrayó que la iniciativa “tiene informe de impacto ambiental” y la jerarquización de las plazas fue apoyada por los platenses en la última elección.

En tanto, su compañera de bancada Micaela Maggio contó el intercambio que la Comuna realizó con la dirección del hospital de NIños y que “se tuvo en cuenta todo tipo de planificación: desde el tránsito en el área hasta la circulación de niños, sillas de rueda y cochecitos”.

POLÉMICA Y OFENSA LIBERTARIA

Durante el tratamiento del temario, la edil peronista Josefina Bolis expuso una presentación para declarar la preocupación del cuerpo ante el “desfinanciamiento del sistema sanitario federal”. Luego de que la edil calificara el funcionamiento de la administración pública de “exterminio”, los integrantes de los bloques de LLA y el PRO exigieron que Bolis se retracte y, seguidamente, abandonaron el recinto. Poco despues, Mélany Horomadiuk (Asap) y el radical Gustavo Staffolani también pidieron que Bolis se retracte, por lo que, finalmente, la concejal aclaró que cuando dijo “exterminio” no se refirió a un plan genocida por parte del gobierno nacional y pidió que sus dichos “se entiendan dentro de un contexto”, lo que, tras un cuarto intermedio, motivó el regreso de amarillos y libertarios al recinto.