El Consejo de la Magistratura acelera los movimientos para cubrir vacantes en la Justicia federal antes del recambio de autoridades previsto para el próximo 18 de noviembre. La gestión saliente busca convocar a un plenario para aprobar 71 nuevas ternas de candidatos a jueces, una decisión que permitiría ampliar la cantidad de magistrados impulsados durante la gestión del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, hasta alcanzar los 302.

La iniciativa representa uno de los últimos movimientos de peso de la actual composición del organismo, que atraviesa una reorganización política en la que el oficialismo buscará ganar representación, mientras que los sectores judiciales tradicionales perderán parte de su influencia.

Según publicó La Nación, Mahiques ya impulsó 231 nuevos magistrados desde su llegada al Ministerio de Justicia y ahora podría sumar otros 71. En paralelo, el viernes pasado fue enviada al Senado una nueva lista con 17 candidatos para avanzar con el proceso de designaciones.

Las 71 ternas que esperan tratamiento en el plenario surgen de 33 aprobadas durante las semanas anteriores y otras 38 elevadas por la Comisión de Selección el pasado 22 de octubre. Entre los cargos pendientes aparecen puestos estratégicos en distintos puntos del país, incluidas tres vocalías de la Cámara Federal de La Plata, dos de la Cámara Federal de Rosario y vacantes en Posadas, Comodoro Rivadavia, Santa Fe y el fuero contencioso administrativo federal de la Ciudad de Buenos Aires.

El volumen de expedientes representa un desafío para el organismo. Para avanzar con las aprobaciones todavía deben realizarse alrededor de 200 audiencias y entrevistas personales a los candidatos, una tarea que podría complicar los tiempos antes de la renovación de los consejeros.

Una vez aprobadas las ternas, los nombres pasarán al Ministerio de Justicia, que tendrá la facultad de seleccionar un candidato para cada cargo y remitir los pliegos al Senado, donde deberán atravesar el correspondiente proceso de aprobación.

Un nuevo equilibrio político en el Consejo

El 18 de noviembre marcará un cambio en la integración del Consejo de la Magistratura. La nueva composición tendrá una distribución diferente de representantes y anticipa un escenario de mayor fragmentación, en el que ningún sector contará con los votos suficientes para imponer por sí solo sus decisiones.

Uno de los cambios más significativos se producirá entre los representantes de los jueces. La Lista Bordó, que hasta ahora tenía dos consejeros, conservará solamente una banca. El reparto electoral dejó un representante para cada una de las cuatro listas que participaron, lo que debilitó la hegemonía que ese espacio mantenía dentro del organismo.

En el sector de los abogados también habrá una distribución de fuerzas entre distintos espacios, mientras que el peronismo llegará dividido entre representantes de diferentes corrientes. Por su parte, La Libertad Avanza buscará incrementar su presencia a través de las bancas correspondientes al Congreso.

Las ocho representaciones legislativas todavía constituyen uno de los principales focos de negociación. En Diputados, el oficialismo podría quedarse con dos lugares, mientras que Unión por la Patria perdería uno de los que actualmente ocupa y Provincias Unidas buscaría ingresar en la nueva distribución.

En el Senado, en tanto, continúa la disputa por la representación de las minorías, con Patricia Bullrich y José Mayans involucrados en las negociaciones y la vicepresidenta Victoria Villarruel como responsable de definir el reparto.

Con este escenario, el próximo Consejo tendrá que construir acuerdos para alcanzar los dos tercios necesarios para aprobar ternas o impulsar acusaciones contra magistrados ante el Jurado de Enjuiciamiento.

El cierre de la actual integración también estará atravesado por expedientes disciplinarios. Durante este período fueron destituidos cuatro jueces: Walter Bento, Martín Poderti, Alfredo López y Gastón Salmain, recientemente removido de su cargo como juez federal de Rosario.

Además, hay investigaciones que podrían continuar bajo la nueva composición. Entre ellas aparecen las denuncias contra el juez civil y comercial federal Alejandro Patricio Maraniello y el magistrado federal de Lomas de Zamora Federico Villena.