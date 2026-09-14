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Política y Economía

El consumo de carne cayó 9,5% en agosto y marcó su nivel más bajo en 20 años

Por Redacción

En un momento complejo del país, el consumo de carne vacuna por habitante se ubicó en 46 kilos anuales en agosto, lo que representa una caída de 9,5% frente al mismo mes de 2025. El dato, aportado por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), apunta a que es el valor más bajo de la serie que inicia en 2005.

La medición, elaborada a partir del promedio móvil de los últimos doce meses, refleja una disminución de 4,9 kilos por persona frente al mismo período de 2025, cuando el consumo alcanzaba los 50,9 kilos anuales.

Entre enero y agosto, el consumo aparente destinado al mercado interno totalizó 1,377 millones de toneladas res con hueso, un 11,3% menos que durante los primeros ocho meses del año pasado. A su vez, la producción de carne vacuna cayó 6,8%, mientras que la faena retrocedió 9,9%.

La menor oferta también tuvo impacto en los precios. De acuerdo con CICCRA, los cortes de carne vacuna registraron en agosto una suba interanual del 51,2%, por encima del aumento del 33,2% del nivel general de precios (inflación). Entre los cortes que más aumentaron se encontraron la carne picada común (52,7%), el asado (52,1%), el cuadril (51,9%), la nalga (50%) y la paleta (49%).

Sin embargo, la menor disponibilidad para el consumo interno coincidió con un aumento de las exportaciones. Entre enero y agosto, los envíos al exterior crecieron 6,5% interanual y alcanzaron las 567.400 toneladas res con hueso. De esta manera, las exportaciones pasaron a representar el 29,2% de la producción total, frente al 25,6% del mismo período del año anterior.

Asimismo, China continuó como el principal comprador de carne vacuna, aunque Estados Unidos e Israel compensaron parte de la caída de las ventas hacia el mercado del país asiático. En julio, las exportaciones de carne vacuna generaron US$446,6 millones, un 34% más que en el mismo mes del año anterior. Los chinos concentraron el 35,3% de los ingresos, seguida por los estadounidenses con el 20,8% y los israelíes con el 20,1%.

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