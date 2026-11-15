El consumo de carne vacuna en caída: cada argentino come 5 kilos menos por año

El consumo de carne vacuna en Argentina profundizó su retroceso y registró en octubre de 2026 un promedio de 44,5 kilos por habitante al año. Esta cifra representa la marca más baja de las últimas décadas en el país.

De acuerdo con el informe mensual de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra), cada persona ingiere actualmente 5,6 kilos menos por año frente a doce meses atrás. Este descenso equivale a una contracción interanual del 11,2 por ciento.

Entre enero y octubre, la demanda interna alcanzó 1,698 millones de toneladas equivalentes de res con hueso, un volumen inferior en 221.100 toneladas al del mismo período de 2025.

Este fenómeno responde a dos factores principales. Por un lado, la producción doméstica bajó un 6,5 por ciento interanual; por otro, los envíos al exterior crecieron un 6,9 por ciento, impulsados en parte por el mayor cupo preferencial otorgado por Estados Unidos a fines de 2025.

Como resultado de este desequilibrio, el mercado local absorbió apenas el 68,9 por ciento de la producción total. Esto implica una pérdida de 3,9 puntos porcentuales respecto al año previo y una caída del 11,5 por ciento en el abastecimiento interno.

Menor oferta desde el campo

La caída en los volúmenes elaborados surge de una restricción de hacienda en el eslabón primario. Durante octubre se faenaron 1,064 millones de cabezas en 346 frigoríficos habilitados, el peor registro para ese mes desde 2016 y un 11,6 por ciento menor al de igual período del año pasado.

Las sequías y adversidades climáticas de campañas previas redujeron el rodeo bovino disponible. A esto se suma una etapa del ciclo ganadero enfocada en la retención de vientres, una práctica que acentúa la escasez de animales en el corto plazo.

Bajo este escenario, el sacrificio de hembras cayó por séptimo mes seguido por encima del de machos. La faena de vaquillonas se desplomó un 26,1 por ciento y la de vacas retrocedió un 4,5 por ciento.

En el acumulado de los primeros diez meses del año, 375 plantas procesaron 10,24 millones de cabezas, es decir, 1,16 millones menos que en idéntico tramo de 2025. Este volumen ubica a la actividad actual en el puesto 32 de los últimos 47 años.

Precios estables en las carnicerías

Pese a la menor oferta en las calles, los valores al público mostraron una virtual quietud en octubre. Un relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en el Área Metropolitana de Buenos Aires detectó una suba promedio del 0,1 por ciento frente a septiembre, muy lejos del 2,2 por ciento de inflación general medido por el Indec.

En el transcurso de 2026, los cortes vacunos acumularon un alza del 15,7 por ciento, casi once puntos por debajo del índice general de precios, ubicado por encima del 26 por ciento.

Dentro de las pizarras de los comercios se registraron movimientos dispares. Las mayores subas mensuales afectaron al lomo (2,4 por ciento), la carnaza común (1,5 por ciento) y la bola de lomo (0,9 por ciento).

En contrapartida, el peceto retrocedió un 2,3 por ciento, el roast beef y el matambre bajaron un 1 por ciento cada uno, y el asado cedió un 0,7 por ciento. De todos modos, en la comparación interanual contra octubre de 2025, la carne vacuna sostiene un encarecimiento del 44,5 por ciento por los fuertes ajustes acumulados el año pasado.

La competencia con el pollo y el cerdo

La reciente calma en los mostradores vacunos modificó la brecha frente a las carnes alternativas. Según las planillas del IPCVA, el pollo fresco subió un 0,2 por ciento en octubre y suma un 22 por ciento en el año, mientras el pechito de cerdo mantuvo su valor mensual y acumula un 14 por ciento en 2026.

En la medición interanual, la carne aviar aumentó un 30,4 por ciento y la porcina un 27 por ciento, ambas por debajo de la suba de los cortes bovinos.

Con la mirada puesta en las fiestas de diciembre, una etapa de habitual presión sobre los valores, el mercado de Cañuelas promedió en octubre 3.763 pesos por kilo vivo. Esta cotización refleja una baja nominal del 1,3 por ciento contra septiembre y una caída real del 1,9 por ciento frente a 2025.

De esta manera, los precios reales de la hacienda acumulan ocho meses consecutivos en descenso y quedan casi un 20 por ciento por debajo del techo alcanzado en febrero de 2026.