Las ventas en los supermercados cayeron 3% interanual en septiembre a precios constantes, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Así, el rubro sumó su novena baja consecutiva: la última suba había sido en diciembre de 2025, cuando el indicador había crecido 0,5%.

En los primeros nueve meses del año, las ventas acumularon una baja del 2,9% frente al mismo período de 2025.

En la comparación con agosto también hubo una caída: la serie desestacionalizada bajó 0,9%, mientras que la tendencia-ciclo, que marca la dirección de fondo del indicador, retrocedió 0,4%.

A precios corrientes, las ventas sumaron $2,45 billones, un 25% más que hace un año, y la venta promedio por metro cuadrado fue de $738.964. El ticket promedio subió 26,4% y llegó a $38.059 por compra, en un total de 64,5 millones de operaciones.

En tanto, las ventas en los autoservicios mayoristas subieron 1% interanual en septiembre y cortaron siete meses seguidos de caídas. Es la segunda suba del año: la primera había sido en enero, con 1,3%.

En el acumulado de enero a septiembre, las ventas todavía muestran una baja del 2,5%. Contra agosto, la serie desestacionalizada cayó 0,5% y la tendencia-ciclo bajó 0,2%.

Las ventas en los centros de compras o shoppings subieron 0,3% interanual en septiembre a precios constantes, aunque en lo que va del año acumulan una baja del 1,1%. Respecto de agosto, la serie desestacionalizada cayó 0,8% y la tendencia-ciclo no tuvo cambios.

A precios corrientes, las ventas sumaron $582.214 millones, un 19,3% más que hace un año, y la venta promedio por metro cuadrado fue de $558.364.