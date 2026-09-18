El consumo fue clave en el retroceso del PBI

El Producto Bruto Interno (PBI) aumentó un 2% en el segundo trimestre del año, con respecto al mismo período de 2025. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Con respecto al trimestre inmediatamente anterior, el PBI mostró una caída del 0,6% en términos desestacionalizados. En esa medición, el organismo estadístico detalló que se registraron variaciones negativas en las importaciones (-3,5%), el consumo privado (-2,4%), el consumo público (-2,3%) y la formación bruta de capital fijo (-0,8%). En sentido contrario, las exportaciones tuvieron una suba 2,5%.

A la vez, el indicador acumuló un alza del 2,2% en el primer semestre, en comparación con el mismo período de 2025. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó ese último dato y resaltó: “El indicador tendencia-ciclo registró en el segundo trimestre una suba trimestral de 0,8%, similar a la del primer trimestre, y alcanzó un nuevo máximo histórico”.

Por el lado de la oferta, el Indec informó que en la comparación interanual, los sectores de actividad con mayor alza fueron Pesca (44,7%), Explotación de minas y canteras (16,4%) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (6,9%). “De los 16 sectores de actividad en que se desagrega la medición del PIB, 13 registraron crecimiento interanual en el trimestre”, indicó Caputo en su cuenta de X.

COMO se calcula el pBI

El incremento interanual del PBI es el resultado de la suma entre las mediciones que el Indec hace del consumo (público y privado), la inversión y las exportaciones. A eso se le restan las importaciones.

De acuerdo con los datos publicados, en la comparación interanual al segundo trimestre de 2026, el desempeño de esos indicadores estuvo marcado por el consumo privado, que creció un 0,4%, mientras que el público cayó un 4,1%.

La inversión bruta en capital fijo retrocedió un 11,1%.

Las exportaciones aumentaron un 13,7%.

Las importaciones cayeron un 8,6%.

“La evolución macroeconómica del segundo trimestre de 2026 determinó, de acuerdo con las estimaciones preliminares, un descenso de 0,4% en la oferta global, con respecto al mismo período del año anterior, medida a precios de 2004, debido a un crecimiento de 2% del PBI y a la variación de -8,6% en las importaciones de bienes y servicios reales”, explicó el Indec.

POR SECTORES

De acuerdo con los datos publicados por el INDEC, la mayoría de los sectores registró avances en términos interanuales. Las actividades primarias y ligadas a servicios tuvieron los mejores desempeños, mientras que la industria tuvo la caída más pronunciada.

La pesca creció 44,7%; eplotación de minas y canteras 16,4%; agricultura, ganadería, caza y silvicultura 6,9%; electricidad, gas y agua 5% e intermediación financiera 4,8%.