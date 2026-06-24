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POR LA INFLACIÓN

El consumo masivo moderó su retroceso

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Por Redacción

Por la desaceleración de la inflación, el consumo masivo moderó su dinámica bajista en mayo, al ceder un 1,6% interanual, según la medición de la consultora Scentia. Frente al mes previo se mantuvo casi estable, con una mínima variación de +0,1%. Así, en el acumulado de los primeros cinco meses de 2026 se observó un retroceso de 3% en comparación con el mismo período de 2025.

La radiografía por canales exhibió comportamientos dispares. Mientras el comercio electrónico -un canal por ahora marginal- volvió a destacarse con un crecimiento del 29,9% interanual, las ventas en supermercados de cadena retrocedieron 4,2%, los autoservicios independientes cayeron 1,3%, los mayoristas bajaron 1,6% y el canal tradicional (kioscos y almacenes) registró una merma del 0,8%.

Las farmacias fueron el otro segmento que mostró un avance, con una mejora del 2,3% interanual, aunque insuficiente para compensar las caídas observadas en los principales canales de abastecimiento del consumo cotidiano.

Si se compara el nivel de consumo con noviembre de 2023, el indicador de mayo se ubica en apenas el 84,8%.

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