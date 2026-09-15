El consumo no levanta y profundizó su caída en agosto

El consumo privado registró en agosto una baja del 0,6% en agosto y registró la novena caída interanual consecutiva, mientras que con relación al mes de julio se observó una contracción del 1,2%.

Los datos corresponden al indicador de consumo que realiza la Universidad de Palermo.

De allí se desprende que los productos de “consumo masivo” muestran una baja del 4,9% interanual y del 3,2% acumulado en lo que va del año.

Por su parte, el consumo de servicios recreativos y turismo cedió un 5,7% contra agosto de 2025 y 14% desde enero.

En tanto, el indicador de consumo de bienes durables subió 1% en el interanual, pero en el año sigue con una caída del 1,4%. Sobresalió el incremento en los patentamientos de motos, que desde diciembre crecen a tasas interanuales de dos dígitos. En el caso de agosto la suba fue del 34,7% interanual, y ya acumula en el año un alza del 42,1%.

El consumo de semidurables subió 3,3% interanual y en el año cayó 1,4%.

Como escenario general, el informe destaca la caída de la recaudación impositiva de 3,1% luego del alza de julio.

En la misma línea, los préstamos vinculados al consumo también registraron caídas en términos reales, e incluso profundizaron las bajas. Por ejemplo, las compras con tarjera de crédito se contrajeron 11,3% en agosto y los préstamos personales, 7,5% interanual.

Revuelo en redes

En medio de los indicadores que hablan de una contracción del consumo y de las dificultades en la susbsistencia familiar, el presidente, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, utilizaron sus redes para cuestionar la idea de que “la gente no llega a fin de mes”. En forma irónica, el mandatario y el funcionario replicaron esa frase junto a un video del sábado por la noche en el que se veía a una importante cantidad de personas transitar por la avenida Corrientes.

Al cruce les salió el empresario teatral Carlos Rottemberg, quien en declaraciones radiales advirtió que las imágenes muestran “una foto y no la película completa de la actividad”. En ese sentido, explicó que lo que se vio era gente entrando o saliendo de obras en las que se presentan figuras como Guillermo Francella y Moria Casán, y que la buena convocatoria de algunos espectáculos no necesariamente representa la situación de toda la cartelera.

“Es cierto el video, pero está tomado como una foto y no como la película completa de la actividad”, insistió Rottemberg y remarcó: “Todo depende de donde ponés la cámara”.