El cuadro de la artista platense irá al Vaticano

Tras todo el furor por el arribo pontificio tras 39 años, el Papa León XIV recibió anoche un cuadro de Mercedes Fariña, artista plástica radicada en La Plata, durante un encuentro privado con religiosos de la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires. La entrega, que se concretó fuera de la agenda oficial del Pontífice, quedó registrada en una fotografía en la que se lo observa sonriente, junto a sacerdotes agustinos y la pintura.

La confirmación llegó anoche a EL DIA a través de un mensaje enviado desde el entorno de Fariña, acompañado por la imagen del encuentro. “Acá desbordando de la emoción. Me acaba de llegar esta fotografía de la Nunciatura Argentina y, tal como estaba previsto, el cuadro le fue entregado hoy al Santo Padre León y va a formar parte de la colección vaticana”, señalaron a este diario.

La pintura, titulada “Corde in Andibus”, representa a León XIV junto a un niño andino que viste indumentaria tradicional y un chullo tejido con lana de vicuña. La obra remite a la trayectoria pastoral de Robert Prevost en Perú, especialmente en Chiclayo, donde ejerció como obispo, y fue seleccionada entre cinco creaciones de la serie Salvete Omnes.

Horas antes de la entrega, Fariña había confirmado a EL DÍA cómo se desarrollaría el encuentro. “El cuadro será entregado mañana por la noche, en la Nunciatura, en un evento extraoficial de la agenda. Es un evento para religiosos de la Orden de San Agustín”, explicó la artista en declaraciones realizadas el sábado.

La pintora, que no participó de la reunión por tratarse de un encuentro reservado a religiosos, anticipó que la obra estaría acompañada por una carta y fotografías de sus otras cuatro creaciones dedicadas al Papa. “Yo voy a estar a través de mi pintura, a través de mi arte. No puedo ingresar porque no es un encuentro para laicos”, expresó.

“Es un gran honor y una felicidad enorme que mi arte, que le hice con tanta dedicación y amor al Santo Padre, sea entregado y valorado por su persona”, había manifestado Fariña a EL DÍA. También expresó su deseo de que la pintura fuera trasladada a Roma e incorporada a la colección vaticana, posibilidad que ahora fue anunciada por su entorno tras la entrega.