El debate por las PASO se mete en la interna libertaria del Senado

El Gobierno de Javier Milei tiene decidido convocar a sesiones extraordinarias para diciembre con un doble objetivo: aprobar el Presupuesto 2027 y la reforma que incluye la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del año próximo. Así lo confirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien anticipó que la intención del oficialismo es acelerar las negociaciones para conseguir la media sanción de la iniciativa electoral en el Senado en un plazo de 15 días.

Aunque todavía no está cerrado el temario definitivo, en la Casa Rosada proyectan que las extraordinarias comiencen a principios de diciembre y se extiendan hasta el viernes 18, antes de las celebraciones de fin de año.

Tanto la planificación presupuestaria -para llevar previsibilidad a inversores y organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), como la modificación del calendario electoral para ordenar la estrategia política del oficialismo, resultan prioritarias para el Presidente.

Después de varios meses sin avances, el Gobierno busca reactivar el debate en el Senado y conseguir los apoyos necesarios para que en 2027 no haya PASO. La iniciativa no plantea necesariamente su eliminación definitiva, sino una nueva suspensión, como ocurrió en las elecciones legislativas de 2025.

Interna abierta

La discusión volvió a exponer la interna de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado. Incluso, trascendió que la decisión de llamar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para avanzar con el dictamen del proyecto el próximo martes habría tomado por sorpresa a la jefa de LLA en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, quien finalmente terminó impulsando la convocatoria por pedido del jefe de Gabinete, Diego Santilli. Lo hizo pese a no estar convencida de contar con los votos que el Gobierno asegura tener.

Para aprobar una modificación del régimen electoral se necesitan 37 voluntades en el Senado, una mayoría especial que obliga al oficialismo a buscar acuerdos más allá de su propia bancada.

LLA cuenta con 21 senadores, mientras que el bloque peronista que conduce José Mayans reúne 22 y rechaza la suspensión de las primarias. Por eso, el oficialismo necesita sumar a los radicales y a los representantes de fuerzas provinciales. Si bien Santilli sostiene que las conversaciones con los gobernadores están avanzadas, entre algunos legisladores oficialistas y aliados todavía hay dudas sobre la existencia de una mayoría consolidada.

Negociación y condiciones

En las negociaciones también aparecen los acuerdos políticos de cara a 2027. Los gobernadores radicales y de partidos provinciales buscan garantías de que LLA no competirá con candidatos propios en sus distritos o, al menos, que habrá entendimientos para compartir las listas nacionales.

Hay otro tema: los dialoguistas del PRO y la UCR acompañarían la reforma electoral siempre y cuando incluya el proyecto de Ficha Limpia, algo que divide al oficialismo.

Además de proponer la suspensión de las PASO, el texto plantea la apertura a capitales privados para el financiamiento electoral y la eliminación de los debates presidenciales.

En materia de financiamiento, quita los aportes estatales específicos para campañas y amplía el financiamiento privado, con aportes sin límite de personas y empresas, de forma regulada y trazable, con el objetivo declarado de reducir la influencia del narcotráfico. Se mantiene el Fondo Partidario Permanente, aunque con nuevos criterios de distribución, y se refuerzan las obligaciones de información sobre origen y destino de los fondos. La iniciativa también modifica la Boleta Única de Papel para permitir marcar una opción que vote por la lista completa de una agrupación e incorporar las categorías nacionales, provinciales y municipales en un mismo instrumento. Además, elimina el régimen de espacios cedidos de publicidad gratuita en medios audiovisuales, entre otras cuestiones.

De reunir respaldo suficiente, el objetivo del Gobierno es llevar el proyecto al recinto el jueves 26 de noviembre. Pero si -como se prevé- el debate se demora, el tratamiento podría trasladarse a diciembre y quedar dentro del período de sesiones extraordinarias.