Referentes del Peronismo Federal, del Frente Renovador e intendentes bonaerenses se reunirán hoy para conmemorar el Día de la Militancia peronista, en un acto que también servirá para mostrar un acercamiento político de cara a las elecciones de 2027 y, a su vez, anticipar una enventual disputa interna con el gobernador, Axel Kicillof.

El encuentro se realizará a partir de las 18 en el Teatro Otamendi, ubicado en Sarmiento 1477, en el partido bonaerense de San Fernando, y tendrá como anfitrión al intendente local, Juan Andreotti, uno de los principales referentes territoriales del Frente Renovador.

Los organizadores esperan reunir a unos 600 dirigentes y representantes de distintos espacios peronistas, entre ellos dirigentes del sector federal, legisladores nacionales, jefes comunales y sectores vinculados al kirchnerismo. En ese marco, se espera que Cristina y Máximo Kirchner envíen representantes al encuentro.

Una de las particularidades de la convocatoria es que no fueron invitados oficialmente los dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político que encabeza Kicillof y que impulsa su proyección presidencial. Entre las presencias previstas se anotan Miguel Pichetto, Natalia de la Sota y Gerardo Zamora, además de Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, del Peronismo Federal.

También fue convocado el senador nacional y exgobernador de San Juan Sergio Uñac, quien manifestó públicamente sus aspiraciones presidenciales.

Por el sector de los intendentes bonaerenses está prevista la participación de Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Mariel Fernández, de Moreno; y Federico Achával, de Pilar, junto con otros jefes comunales.

La principal expectativa estará puesta en la posible participación del exministro de Economía y excandidato presidencial Sergio Massa, cuya asistencia todavía no fue confirmada.

El líder del Frente Renovador tenía previsto viajar este lunes a San Pablo, Brasil, invitado por el Partido de los Trabajadores (PT), la fuerza política del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Su participación en el acto de San Fernando dependerá de que pueda regresar a tiempo al país, por lo que los organizadores mantienen abierta la posibilidad de que se incorpore a la actividad y comparta el escenario con los dirigentes convocados.

Un nuevo armado rumbo a 2027

La reunión permitirá mostrar públicamente el acercamiento entre el Frente Renovador, los dirigentes del Peronismo Federal, intendentes bonaerenses de La Liga y sectores vinculados al kirchnerismo, en medio de las negociaciones para definir la estrategia electoral del justicialismo.

La confluencia podría dar lugar a un frente interno que compita con el espacio encabezado por Kicillof, quien hasta el momento aparece como uno de los principales referentes del peronismo con proyección para disputar la Presidencia en 2027.

El gobernador bonaerense viene consolidando su propio armado político a través del Movimiento Derecho al Futuro, mientras que otros sectores del justicialismo mantienen conversaciones para construir una alternativa dentro del mismo espacio político.

En ese contexto, el encuentro de San Fernando podría convertirse en una primera demostración pública de la articulación entre el massismo y el peronismo federal, aunque todavía no se anunció formalmente una alianza electoral ni la presentación de una candidatura presidencial.

El acto se desarrollará en el marco del Día de la Militancia Peronista, que se celebra cada 17 de noviembre en conmemoración del regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina en 1972, después de 17 años de exilio tras el golpe militar que lo derrocó en 1955.