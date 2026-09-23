El dólar blue alcanzó un récord de $1.560

El dólar blue llegó este miércoles a $1.560, un nivel récord, mientras el mercado sigue de cerca la capacidad del Banco Central para comprar divisas.

En tanto, el mayorista operó a $1.516, pero marcó un nuevo máximo casi sobre el final de la rueda a $1.518.

El mercado siguió de cerca la capacidad del Banco Central (BCRA) para acumular reservas.

En cuanto a los tipos de cambio minoristas, en el Banco Nación el dólar operó en $1.535 para la venta, mientras el promedio que realiza el BCRA fue de $1.536,17.

Entre los tipos de cambio financieros, el dólar MEP cotiza a $1.540,19, mientras el contado con liquidación (CCL) avanza hasta los $1.607,40.

Por su parte, los contratos de dólar futuro operaron mixtos.

La posición de diciembre se ubicó en $1.602.

Uno de los principales interrogantes del mercado pasa por la capacidad del Banco Central para transformar la elevada oferta de divisas en una mayor acumulación de reservas internacionales.

Buena parte de los dólares provenientes del agro está siendo absorbida por importaciones, pagos externos y otras necesidades privadas, lo que reduce el excedente disponible para las compras de la autoridad monetaria.

El ritmo de acumulación de divisas perdió fuerza durante los últimos meses.

El promedio diario de compras del Central se redujo a u$s14 millones en septiembre, frente a u$s38 millones en agosto, u$s103 millones en julio, u$s68 millones en junio y u$s137 millones en mayo.