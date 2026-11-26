En un escenario en el que se mantiene la presión sobre la divisa estadounidense, el dólar blue cerró este jueves a $1.680 para la compra y $1.700 para la venta, con una baja de $10 o 0,58%, y registró así su primer retroceso en diez ruedas.

Pese a la corrección, el paralelo permaneció en la zona de los $1.700 y acumula una suba de $135 en lo que va de noviembre.

En tanto, el mayorista cedió $2,50 hasta $1.601,50, después de siete jornadas consecutivas al alza, aunque continuó por encima de los $1.600 y cerca de sus máximos nominales.

De esta manera, la brecha entre ambas cotizaciones se ubicó en torno a 6,1% y permaneció por encima del 6% por tercera rueda consecutiva.

La moderación del mayorista se produjo en una jornada condicionada por el feriado de Estados Unidos, que restringió parte de las operaciones locales y redujo la profundidad habitual del mercado.

La cotización oficial corrigió luego de la fuerte escalada de las últimas ruedas, con u$s506,3 millones negociados en contado y u$s1.749 millones en futuros, mientras los dólares financieros continuaron mostrando una brecha considerablemente mayor: el MEP operó cerca de $1.670 y el CCL por encima de $1.830.

La presión cambiaria sigue asociada a una mayor demanda de cobertura, en un escenario en el que los rendimientos en pesos perdieron atractivo frente a la aceleración reciente del dólar y persisten las dudas sobre el financiamiento de 2027.

Aunque tanto el blue como el mayorista corrigieron este jueves, el paralelo conserva prácticamente toda la suba acumulada durante noviembre y la brecha continúa claramente por encima de los mínimos registrados a comienzos del mes.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.601 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.839,57 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 14.7%.