El dólar oficial cerró este martes en el Banco Nación a $1.525 para la compra y $1.575 para la venta, mientras que el dólar “blue” mostró una suba del 0,31% respecto de las últimas cotizaciones y finalizó a $1.585 para la compra y $1.605 para la venta.

Por su parte, el mayorista, referencia clave para el comercio exterior y las operaciones entre entidades, cerró en $1.543 para la compra y $1.552 para la venta. Este segmento operó por debajo del minorista y del paralelo y mantuvo la dinámica habitual del mercado oficial.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa registró un avance más pronunciado durante el día. La cotización financiera concluyó la jornada en $1.600.

En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) finalizó alrededor de los $1.689,22. Asimismo el dólar tarjeta o turista, destinado a consumos en moneda extranjera con los recargos vigentes sobre el minorista, se posicionó en $2.047,50.

De este modo, continuó como el valor más alto para quienes realizan pagos o gastos en el exterior bajo ese esquema.

Con este cierre, la brecha entre las cotizaciones oficiales, financieras y paralelas volvió a concentrar la atención de ahorristas y operadores.

La jornada dejó un balance mixto, con estabilidad en el mostrador del Banco Nación y alzas moderadas en el blue y el MEP.