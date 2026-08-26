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El dólar mayorista se asienta por encima de los $1.500

Por Redacción

El dólar mayorista subió por tercer día consecutivo y sigue por encima de los $1.500. Ayer aumentó $1,50 y cerró a $1.511,50.

De esta manera, la divisa comercial trepó 1,78% en lo que va de agosto y en los primeros ocho meses del año escaló $56,50 o 3,88%. Por su parte, en el Banco Nación, el tipo de cambio oficial cerró a $1.530.

A su vez, los bonos en dólares operaron a la baja y el riesgo país superó los 510 puntos básicos, a contramano de los títulos emergentes, y de los del Tesoro estadounidense. En cambio, el S&P Merval y la mayoría de ADRs de empresas argentinas revirtieron retrocesos iniciales y cerraron en terreno positivo.

En la plaza porteña, el panel líder de BYMA ganó un 0,8% a 3.009.028,71 puntos, mientras que medido en dólares avanzó 1% a 1.888,92 puntos.

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