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Política y Economía

El dólar oficial sigue sin moverse de $1.540

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Por Redacción

El dólar oficial acumuló su cuarta jornada sin subas. En el Banco Nación (BNA), el billete se mantuvo a $1.540 para la venta.

El dólar tarjeta se ubicó en los $2.002

De acuerdo con el relevamiento de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio oficial promedió los $1.543,08 para la venta.

En cuanto a los paralelos, el MEP operó a $1.537, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hizo a $1.611,17.

En tanto, el dólar blue escaló $15 a $1.555 para la venta.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio perdió $3 (0,2%) a $1.517 para la venta.

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