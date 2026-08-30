El dólar sube en el mundo pero no se mueve en la Argentina

En otro día más dominado por lo que pasó en el mundo que en la plaza local, la tendencia dominante fue el discurso del titular de la Reserva Federal de EE.UU. en la reunión de banqueros centrales en Jackson Hole (Wyoming), donde dio muestras de que arremeterá con una política monetaria dura, a contramano de la gran compra de bonos que prepara el secretario del Tesoro Scott Bessent, que apunta todo lo contrario.

De momento, a 11 días de que Bessent empiece a comprar bonos del Tesoro para que las tasas largas bajen, el aviso de Warsh pudo más y las tasas largas de EE.UU. siguieron subiendo: se pagó 4,1% anual a 1 año de plazo, 4,9% anual a 5 años, 4,7% anual a 10 años y 5,2% anual a 30 años. Con esto, los inversores mundiales le creyeron más a Warsh que habló el viernes, sin esperar lo que haga Bessent entre el 9 de setiembre y el 4 de noviembre, y con eso en el exterior el dólar subió contra todo: avanzó 0,6% contra el euro y el franco suizo, 0,5% en Brasil y Chile, 0,4% contra el mexicano, el yen y la libra y 0,1% en China.

PAX CAMBIARIA EN LA ARGENTINA

En la Argentina, en cambio, hubo una pax cambiaria absoluta. Si bien se conoció que los argentinos compraron más dólares para atesorar, adquiriendo en un mes US$ 3.000 M, se llevaron un tercio de esa cifra al colchón, asustados por el inicio de una dura campaña electoral anticipada. Sin embargo, con férrea intervención del equipo económico, en el mercado local los dólares no se movieron.

Con el dólar oficial a $1.533,21, el Banco Central (BCRA) compró US$ 82 M en el mercado local, pero al final del día la autoridad monetaria perdió reservas por US$ 1.069 M, esencialmente porque el oro se derrumbó, muy afectado por la suba de tasas de EE.UU. Con eso de fondo, el dólar oficial bajó 1 centavo hasta $1.533,21, el blue no cambió y siguió a $1.555, el Senebi subió $1,02 hasta $1.541,75, el MEP subió $3,05 hasta $1.539,31 y el contado con liqui bajó $9,05 hasta $1.608,15. Por lo que la brecha entre oficial y blue fue del 1% y la brecha entre el CCL y el mayorista fue del 6%.

TASAS, BONOS Y RIESGO PAÍS

En tanto, con gran posición en las exportaciones (con buenos precios para todo lo que la Argentina exporta) hay muchos dólares y el mercado de pesos en los bancos se mostró tranquilo, tras la licitación de deuda del jueves, en la que Economía liberó $700.000 M. Por eso, hubo una mínima suba para la tasa de los plazos fijos: por plata chica siguió en 20,3% anual (16% en bancos grandes y 24% en bancos chicos) y por plata grande subió de 28,2 a 28,3% anual.

Al mismo tiempo, mientras los bonos del mundo están muy afectados porque los bonos del Tesoro norteamericano rinden cada vez más, a nivel local -con alto volumen- los bonos argentinos subieron más de 0,1%, pero el riesgo país subió 3 unidades hasta 512 puntos básicos, por las movidas que está realizando el riesgo norteamericano en la base de cálculo del EMBI.

BOLSAS Y ACCIONES ARGENTINAS

El conflicto entre el discurso de Warsh y la estrategia planteada por Bessent generó resquemor entre los inversores en papeles privados. Por lo que hubo rueda en rojo en la Bolsa de Nueva York, ya que el Dow y el S&P bajaron 0,2% y el Nasdaq achicó 0,5%. En tanto que la Bolsa de San Pablo subió 0,3% y la Bolsa de México bajó 0,5%.

Y el mercado bursátil local no se salvó del movimiento. Con $48.651 M operados en acciones y $287.353 M en Cedears, la Bolsa de Buenos Aires bajó 0,7%. Mientras que las ADR argentinas en NY tuvieron suba del 1 al 2% par Bioceres y mercado Libre; con baja del 1 al 2% para IRSA, Galicia, Cresud, TGS, Central Puerto, Edenor, Macro y Supervielle.

Finalmente, en commodities, el petróleo bajó 0,4%. Hubo un duro retroceso para los metales preciosos. Los metales básicos actuaron mixtos. En Chicago, el trigo saltó, con buena suba para la soja y más tranquilidad para el maíz. En Rosario, el maíz avanzó apenas, con baja para el sorgo.