El embajador de Estados Unidos dijo que "trabaja" para que los argentinos puedan ingresar sin visa

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, afirmó que está trabajando para que el país vuelva al Visa Waiver Program, lo que permitiría a los argentinos viajar a ese país sin visa.

A través de una publicación en su cuenta en X, el diplomático señaló que "estoy trabajando para traer más inversiones estadounidenses a la Argentina". Y "también estoy trabajando para que la Argentina vuelva al Visa Waiver Program".

"Somos dos naciones occidentales unidas por la libertad y los valores democráticos", agregó el embajador estadounidense, quien además sostuvo que "los argentinos que viajan de buena fe, cumplen las reglas y vienen por turismo o negocios deberían poder ingresar a Estados Unidos sin visa".

En la publicación se menciona que en 2024 viajaron 687.444 argentinos a Estados Unidos, lo que significó un 15,3% más, y cierra remarcando "más inversión. Más confianza. Más seguridad. Más libertad. Argentina y Estados Unidos, juntos".