El Financial Times publicó un artículo este domingo donde puso el foco sobre la economía argentina y advirtió que la caída de la aprobación del presidente Javier Milei y el estancamiento de la actividad ponen en jaque el plan del Gobierno para saldar sus compromisos de deuda.

La publicación del medio británico subrayó el aumento del riesgo país, la suba de los costos de financiamiento y la caída de la aprobación pública del jefe de Estado argentno, que retrocedió al 35%, afectada por la percepción de que la economía ingresó en una recesión técnica durante el tercer trimestre de 2026.

Respecto de esa pérdida de impulso de la actividad, el periódico consideró que afecta las proyecciones del oficialismo para las elecciones presidenciales de octubre de 2027 y abre la posibilidad de un retorno del peronismo y la reversión de las reformas económicas.

En materia financiera, el medio alertó sobre un bache de liquidez crítico y señaló que la tendencia negativa de la deuda emergente dificulta la estrategia del ministro Luis Caputo para cubrir 17.000 millones de dólares en vencimientos con bonistas en 2027. Según cálculos citados de la consultora FMyA, el encarecimiento de la financiación provocó un déficit de casi 10.000 millones de dólares en el esquema oficial.

Asimismo, el Financial Times evaluó el impacto del escenario político en Estados Unidos sobre la economía argentina, indicando que las derrotas republicanas en las elecciones de mitad de mandato incrementaron el nerviosismo sobre la disponibilidad de auxilio externo en 2027.

Ante el cierre de los mercados internacionales, el periódico remarcó que el Gobierno contempla apelar al swap de 19.000 millones de dólares con China, conseguir financiamiento de organismos multilaterales o cerrar préstamos repo con bancos internacionales.