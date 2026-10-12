El financista ligado a Tapia apuntó a la Justicia y se comparó con Perón

A través de dos mensajes en redes sociales, el dueño de la empresa Sur Finanzas, Ariel Vallejo, le apuntó a la Corte Suprema de Justicia y se comparó con el expresidente Juan Domingo Perón.

Las publicaciones del financista ligado al titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, se conocieron luego de que la semana pasada el juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte ordenara nuevas medidas en la causa contra Sur Finanzas, entre las que se encuentran la entrega a la Corte de 24 vehículos de alta gama.

El magistrado le dio al financista un plazo de tres días para que ponga a disposición del máximo tribunal de Justicia los rodados, entre los que se encuentran una Ferrari modelo California descapotable y tres motos.

Como respuesta a ese revés judicial, Vallejo compartió en un estado de Whatsapp una publicación con el siguiente mensaje: “Me puedes quitar el carro, el dinero, la oficina y hasta mis negocios. Pero no puedes quitarme lo que aprendí para conseguirlos”.

Luego, sumó un video en el que se escucha la “Marcha peronista”.

Además, durante la semana el financista compartió un texto en el que se comparó con Perón al remarcar que a los dos los cortaron con la misma tijera “cuando su poder empezó a molestar arriba” y agregó: “A Perón lo proscribieron 18 años, le prohibieron presentarse a elecciones y hasta nombrarlo, porque el sistema no sabía cómo parar el peso político que tenía con las masas. A Ariel Vallejo le cortaron el chorro y le prohibieron operar financieramente con Sur Finanzas, congelándole las cuentas, porque su crecimiento y llegada fuerte al mundo del fútbol llamaron la atención de la Justicia”.

Según interpretó, “en los dos casos es la misma historia: cuando un líder pisa fuerte y se vuelve demasiado influyente (sea en la política o en los negocios) , el poder de turno le baja la persiana a las piñas y con la ley en la mano”.

Revés judicial

Como se dijo, la semana pasada el juez le ordenó a Vallejo entregar su flota de 24 autos “a los fines de garantizar la preservación de los bienes registrables de posible origen delictivo” ante un eventual decomiso en las causas que lo investigan por delitos como evasión y lavado de activos.

La decisión forma parte de una batería de 41 medidas de prueba que Rodríguez Ponte dispuso en el marco de la causa por el presunto manejo irregular de Sur Finanzas, empresa sospechada de lavado de dinero que quedó vinculada a la AFA y varios clubes del fútbol argentino.

El juez también solicitó informes al Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense sobre los bienes registrados de las personas, clubes y sociedades investigadas, como también a la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).

Además, prohibió a Vallejo prestar “por sí o por interpósita persona, servicios de índole financiera de cualquier naturaleza”.

Esto alcanza también a “su inscripción, constitución, integración o participación, bajo cualquier forma o carácter (socio, accionista, director, administrador, apoderado o empleado jerárquico), en proveedores de servicios de pago (PSP) o en cualquier otra entidad que preste servicios financieros”.

Por otro lado, el magistrado pidió tasar la oficina que Sur Finanzas tenía en Adrogué para “contrastar el valor de intercambio consignado en la escritura de adquisición con el valor real y de mercado”.

Rodríguez Ponte solicitó a su vez la inmovilización de las cuentas bancarias, billeteras virtuales y fondos de Sur Finanzas Group y Sur Finanzas PSP.