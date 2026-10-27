El financista vinculado a la AFA seguirá preso

El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, declaró ante la Justicia de Lomas de Zamora tras ser detenido y le rechazaron un pedido para ser liberado. El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte denegó la solicitud presentada por Pablo Parera, abogado defensor del financista, quien apeló la revocación del régimen de libertad con el que había sido beneficiado.

Según el fallo, la decisión de rechazarle la excarcelación se debe a que el juez consideró que la conducta del imputado configura “un riesgo concreto de fuga”.

Vallejo fue detenido el pasado viernes. Ese mismo día, amplió su indagatoria en el marco de la causa que lo investiga por una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal.

El arresto fue ordenado por incumplir los requerimientos de su libertad condicional al no presentarse de forma mensual ante el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal y no informar cualquier cambio de domicilio. Tampoco cumplió con la entrega de los vehículos que debían quedar a disposición de la Justicia.

En ese sentido, Rodríguez Ponte señaló que “las circunstancias mencionadas no constituyen meras irregularidades formales carentes de trascendencia”. Además, señaló que tiene vínculos con sociedades, cuentas y bienes registrados a nombre de terceros que “podría valerse de esos recursos para eludir la acción de la justicia”.

“No existe a esta altura del proceso otra medida menos gravosa que no sea el encarcelamiento preventivo, para asegurar el cumplimiento de las futuras obligaciones procesales”, argumentó el juez.

Fuentes judiciales informaron que el financista con vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) explicó ante la Justicia los motivos por los que incumplió con los requerimientos de su libertad. Con respecto a su domicilio, había informado que residía en Banfield, pero que en las diligencias ordenadas descubrieron que no se encontraba en el lugar y los vecinos dijeron que no lo habían visto en el lugar. En su nueva indagatoria del viernes, admitió que cambió su lugar de residencia a fines de agosto pero no lo informó hasta el 15 de octubre.

En cuanto a la obligación de presentarse mensualmente, justificó que no lo hizo debido a “una interpretación equivocada de las condiciones impuestas y destacando las presentaciones efectuadas con posterioridad”. Y dijo que no entregó la totalidad de los vehículos solicitados porque no había personal para recibirlos”.