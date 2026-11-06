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La decisión judicial no implica un sobreseimiento

El fiscal asegura que no hay elementos para acusar a Manuel Adorni de enriquecimiento ilícito

Pollicita sostiene que no se pudo probar que el incremento de su patrimonio proviene de la función pública

Un guiño de la justicia para Manuel Adorni

Por Redacción

Para el fiscal federal Gerardo Pollicita no hay elementos para sostener la acusación que pesa contra Manuel Adorni por el incremento de sus bienes y patrimonio, por lo que pidió que la causa deje de tramitar como un presunto caso de enriquecimiento ilícito. De esta manera, solicitó que sea enviada a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para que se investigue el caso como una posible evasión tributaria.

De esta forma, según el dictamen, no pudo descartarse que el capital que se investigó hubiera sido obtenido antes de la llegada del funcionario al Poder Ejecutivo. cabe destacar que la decisión no implica un sobreseimiento de la causa.

Desde la Fiscalía manifestaron que si bien la prueba reunida no permite mantener la hipótesis de que el platense Adorni se enriqueció de forma ilícita durante su paso como funcionario pública en el gobierno de Javier Milei, se mantienen indicios de que sus ingresos, los dólares en efectivo y activos virtuales habrían permanecido fuera de las declaraciones fiscales durante años.

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