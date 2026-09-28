El fiscal pidió nuevas medidas en torno al patrimonio de Adorni

El fiscal Gerardo Pollicita pidió este lunes una nueva serie de medidas de pruebas en la causa que investiga al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

Luego de que el ex funcionario de Javier Milei entregó la documentación solicitada para responder a las 20 dudas que surgieron de la investigación, el fiscal ahora pone el foco en las operaciones con bitcoins y busca reconstruir su situación patrimonial.

“Considerando que, entre las explicaciones brindadas por la defensa, se atribuyó el capital aplicado a partir del año 2014 a un ahorro familiar formado con anterioridad a partir de la actividad profesional de ambos cónyuges, a fin de corroborar la justificación brindada, corresponde reconstruir la situación patrimonial y los ingresos del matrimonio conformado por Manuel Adorni y Bettina Angeletti”, dice el escrito.

De esta forma, pidió que se investigue cómo creció el patrimonio del exjefe de Gabinete y su esposa “desde el inicio de su vida económica activa” cuando alcanzaron la mayoría de edad.

Entre las principales medidas, solicitó al juez federal Ariel Lijo que ordene el levantamiento del secreto fiscal. En el caso de Adorni, por el período comprendido desde el 28 de febrero de 1998 y el 31 de diciembre de 2011, mientras que el de Angeletti desde el 10 de octubre de 2000.

En ese sentido, dijo que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá entregar la totalidad de las declaraciones juradas presentadas en el impuesto a las ganancias, sobre los bienes personales y demás gravámenes, los regímenes en los que estuvieron inscriptos y las actividades declaradas; la totalidad de la información de terceros y de los regímenes informativos que registren a su respecto, la eventual adhesión a regímenes de exteriorización voluntaria de moneda, blanqueo o moratoria y todo otro dato patrimonial, tributario o de ingresos obrante en sus bases. También las operaciones de compra de moneda extranjera de ambos.

Con respecto a las operaciones con bitcoin, que según Adorni justificarían los 591.544,61 dólares en efectivo que no había declarado previamente y parte de los gastos que quedaron bajo la lupa, busca determinar si las ocho billeteras que mencionó en su explicación pertenecen efectivamente a él.

Junto con el escrito que presentó la semana pasada, la defensa del ex funcionario liderada por Matías Ledesma entregó un sobre cerrado y lacrado con las claves privadas de acceso a estas direcciones “para ser abierto única y exclusivamente bajo requerimiento judicial expreso”.

Por eso, convocó al abogado para que asista junto con un perito de parte “muñido del sobre en cuestión y de una computadora portátil propia, en miras de que el especialista de la defensa ingrese a las cuentas a través de billetera de administración y consigne en la función ‘Sign’ o ‘Verify Message’, en cada una de estas direcciones de bitcoin, un mensaje que será proporcionado por esta parte en el mismo acto”.

El fiscal advirtió que luego personal técnico especializado llevará a cabo una “verificación criptográfica mediante una herramienta compatible donde se cargarán las direcciones correspondientes, el mensaje proporcionado y la firma obtenida por la defensa a partir del procedimiento anterior, dejándose debida constancia del resultado obtenido para cada una de las ocho direcciones de bitcoin”.

Pollicita también solicitó a la ANSeS que remita la historia laboral completa de Adorni y Angeletti, incluyendo “aportes registrados, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, altas y bajas en el Sistema Integrado Previsional Argentino y actividad autónoma o monotributista, así como toda prestación, asignación o ingreso que conste a su nombre”.

Por otro lado, pidió información a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) sobre los vehículos que hayan tenido durante ese plazo.

A esto, se suma una solicitud para saber si ambos integraron sociedades, asociaciones o fundaciones en calidad de socios, accionistas, miembros de sus órganos de administración o fiscalización, o apoderados “con indicación de la denominación y el objeto de las entidades, los porcentajes de participación y las fechas de ingreso y egreso”.