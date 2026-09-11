El FMI le bajó el precio a la morosidad en el país

El Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró que el nivel de morosidad de las familias argentinas no es un riesgo para el sistema financiero y destacó la solidez del sector bancario para enfrentar la situación.

“Estamos siguiendo muy de cerca el reciente aumento de la mora por parte de los hogares y no vemos que esto sea un riesgo significativo para la estabilidad financiera de Argentina”, señaló la vocera del organismo Julie Kozack.

En conferencia de prensa, la portavoz señaló que un nivel de mora de 8% del PBI es “una cifra baja” con relación a otros países de Latinoamérica.

Asimismo, destacó que “los bancos están bien capitalizados, tienen buena liquidez y hay disposiciones (regulaciones) que cubre más allá del 85% de sus créditos en mora”.

Consultada sobre los últimos informes oficiales de caída en el nivel de actividad de sectores clave indicó que “tanto nosotros como las autoridades somos conscientes de que sería bueno que se ampliara el alcance de los beneficios”.

Remarcó que “se está trabajando para abordar los cuellos de botella en cuanto a infraestructura, los sistemas tanto del ferrocarril como de carreteras y también respaldar una predictibilidad a nivel regulatorio mayor”.

DESARROLLAR MERCADOS

Por otro lado puntualizó que “se están realizando esfuerzos para profundizar los mercados monetarios y de capitales para desarrollar mercados de financiamiento de más a largo plazo, como por ejemplo el crédito hipotecario”.

Kozack afirmó que “todos estos elementos, a nivel de política tienen por objetivo ampliar el alcance de las ganancias de estabilización y crecimiento”.

“Hay irregularidad en los datos con suba y baja según el periodo, pero nosotros nos centramos en las reformas y la trayectoria a largo plazo y en respaldar esa trayectoria más a largo, para, como digo, ampliar el alcance de crecimiento y las oportunidades de beneficiarse de ese crecimiento”, añadió.

Kozack señaló que “de cara al futuro, la prioridad fundamental para Argentina sigue siendo reforzar todavía más su marco de políticas y su resiliencia económica”.

“Esto incluye continuar acumulando reservas como se está haciendo, seguir reduciendo los riesgos de financiamiento, preservar el ancla fiscal que se ha creado ahora y reforzar más todavía el marco de políticas para ayudar a preparar al país para shocks futuros”, enumeró.