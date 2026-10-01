El FMI pide que el "crecimiento económico argentino" se extienda a más sectores y alcance a los trabajadores

El Fondo Monetario Internacional (FMI) puso este jueves el foco en una nueva etapa para la economía argentina: después de destacar los avances en materia de estabilización, el organismo planteó que el desafío ahora es lograr que el crecimiento se extienda a más sectores de la economía y alcance de manera más amplia a los trabajadores.

El planteo fue realizado por Julie Kozack, directora de Comunicaciones del FMI, durante una conferencia de prensa en Washington, luego de la misión técnica que el organismo llevó adelante en Buenos Aires entre el 21 y el 29 de septiembre para realizar la tercera revisión del programa acordado con la Argentina. Las conversaciones continuarán durante las próximas semanas y todavía resta la elaboración del informe técnico que deberá ser considerado por el Directorio Ejecutivo del Fondo.

Kozack destacó primero los avances que, según el organismo, consiguió la Argentina en los últimos años. Mencionó la fuerte reducción de la inflación, el fortalecimiento de la posición externa mediante la acumulación de reservas y la disciplina fiscal que permitió pasar del déficit al superávit.

Para el Fondo, esos resultados constituyen la base sobre la cual debe apoyarse una etapa de crecimiento sostenible. Pero al mismo tiempo señaló que persisten desafíos y que es necesario fortalecer la capacidad de la economía argentina para resistir nuevos shocks.

En ese contexto apareció uno de los principales mensajes de la conferencia: el crecimiento registrado hasta ahora estuvo concentrado especialmente en actividades como energía, minería y agricultura y, según Kozack, debería extenderse al resto de la economía.

"Es importante asegurar que el crecimiento, que hasta ahora ha sido sobre todo en los sectores de energía, minería y agricultura, se amplíe y se distribuya de forma más equitativa entre sectores de la economía, pero también entre trabajadores", señaló la funcionaria.

El planteo implica, según la explicación del Fondo, que la discusión con las autoridades argentinas ya no pasa solamente por consolidar los resultados de la estabilización, sino también por conseguir que esos avances se traduzcan en una expansión más amplia de la actividad, mayor inversión y creación de empleo.

"Todo esto va a ser esencial para apoyar una inversión más fuerte", explicó Kozack, quien vinculó además esa expansión con la posibilidad de sostener el crecimiento económico y generar mayores oportunidades para la población.

El mensaje llegó después de un período en el que algunos indicadores mostraron señales de desaceleración. Durante la misión del FMI se conocieron datos sobre una caída de la actividad económica en julio, mientras que también aparecieron proyecciones privadas que anticiparon una posible contracción durante el tercer trimestre. A esto se sumó el aumento de la pobreza registrado durante el primer semestre y una suba del riesgo país que llegó a superar los 600 puntos.

La situación de la actividad y la recaudación también forma parte de las conversaciones que mantienen los técnicos del organismo con el equipo económico. Consultada sobre el cumplimiento de las metas fiscales y de reservas, Kozack señaló que esos aspectos continúan bajo análisis dentro de la tercera revisión del programa.

El cumplimiento de esta instancia es relevante porque, si finalmente recibe la aprobación del Directorio Ejecutivo, habilitaría un nuevo desembolso para la Argentina. La misión técnica terminó su trabajo en Buenos Aires, pero todavía debe completarse el proceso formal antes de que el organismo adopte una decisión definitiva.

El FMI ya había planteado en revisiones anteriores la necesidad de sostener la disciplina fiscal, recomponer reservas, avanzar con reformas y generar condiciones para la inversión y el empleo. En mayo, al completar la segunda revisión del programa, el organismo también había señalado la importancia de profundizar reformas destinadas a mejorar el mercado laboral, estimular la inversión y aumentar la apertura comercial.

Ahora, el nuevo mensaje pone el acento sobre la composición del crecimiento. El Fondo reconoce el desempeño de sectores vinculados a los recursos naturales, pero plantea que la expansión debería alcanzar a una porción más amplia de la economía.

La discusión, por lo tanto, empieza a trasladarse de la estabilización hacia la etapa posterior: cómo transformar la mejora de algunas variables macroeconómicas en un proceso de crecimiento que genere más inversión, empleo y actividad en diferentes sectores.

Mientras continúan las conversaciones técnicas entre el Gobierno y el organismo, el FMI prepara el informe correspondiente a la tercera revisión. El resultado de ese proceso será elevado posteriormente al Directorio Ejecutivo, que tendrá la última palabra sobre la aprobación de la revisión y el eventual desembolso.