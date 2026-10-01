El FMI podría liberar unos U$S900 millones tras otra revisión del acuerdo

La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la tercera revisión del programa acordado con la Argentina y ahora se abre una nueva instancia que podría desembocar en un desembolso de alrededor de U$S900 millones. El organismo informó que el equipo encabezado por Joyce Wong terminó el martes su visita a Buenos Aires, que se extendió durante diez días.

“Las conversaciones con las autoridades continúan y proporcionaremos más información a su debido tiempo”, señaló el FMI. Tras el cierre de la discusión técnica, el próximo paso será la elaboración del denominado staff report, que deberá ser evaluado por el Directorio del organismo. Si esa instancia recibe la aprobación, quedará habilitado el nuevo giro de fondos.

El Gobierno confía en superar esta etapa sin mayores inconvenientes. El desembolso tendría particular relevancia para las reservas del Banco Central (BCRA), ya que el viernes pasado la Argentina realizó un pago de alrededor de U$S 795 millones al organismo. Además, todavía restan dos vencimientos con el FMI durante este año: uno de U$S 865 millones en noviembre y otro de U$S 340 millones en diciembre.

La revisión tomó como referencia los resultados de la economía al cierre del segundo trimestre y puso el foco en dos variables centrales del acuerdo: las cuentas públicas y la acumulación de reservas.

CAMBIO Y RESERVAS

En materia cambiaria, los números muestran un cumplimiento superior a lo pactado. El programa establece para 2026 una pauta anual de compra de divisas por U$S10.000 millones. Sin embargo, el BCRA ya adquirió más de U$S14.200 millones, con un excedente superior a los U$S4.200 millones respecto de la meta.

También se observa un resultado favorable en la acumulación de reservas. El objetivo de reservas netas para 2026 fue fijado en U$S8.000 millones y, según estimaciones de la consultora Analytica, el Central alcanzó unos U$S9.000 millones. No obstante, el FMI analiza las reservas netas computables según la metodología acordada, por lo que no solo considera el volumen bruto de compras.

El frente fiscal aparece como el punto de mayor atención. El programa exige para todo 2026 un superávit primario equivalente al 1,4% del PBI. Durante el primer semestre, el resultado alcanzó el 0,6%, apenas por debajo del objetivo semestral de 0,7%.

Las autoridades sostienen que el resultado anual permitirá cumplir con la pauta. Las proyecciones oficiales incluidas en el Presupuesto 2027 estiman un superávit primario de 1,5% del PBI para este año y un resultado financiero positivo de 0,2%.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que la Argentina cumplió con las metas del programa, aunque admitió la posibilidad de solicitar un waiver ante algún eventual desvío. “La Argentina sobrecumplió muchas de esas metas”, sostuvo, y destacó el desempeño en materia de reservas.

La expectativa oficial estará puesta ahora en el informe técnico y en la posterior decisión del Directorio. Una aprobación permitiría el ingreso de los U$S900 millones y reforzaría las reservas del BCRA en un año en el que los compromisos con el organismo siguen siendo relevantes.

Las conversaciones entre las partes continuarán por los canales habituales.