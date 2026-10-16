El FMI reiteró el pedido a la Argentina para que baje los subsidios

En su informe sobre Perspectivas Económicas para el Hemisferio Occidental, el Fondo Monetario Internacional (FMI) instó a los países a continuar realizando esfuerzos para bajar los subsidios. Y entre esos países mencionó a la Argentina.

El FMI señaló que “en 2026, muchos gobiernos introdujeron medidas para amortiguar el impacto del aumento de los precios de la energía en los hogares y las empresas, entre ellas, subsidios a los combustibles, reducciones de impuestos, garantías crediticias y otras intervenciones", y "si bien estas medidas brindaron un alivio inmediato, las intervenciones no focalizadas generaron distorsiones y anularon señales de precios que, de otro modo, habrían reducido la demanda de energía".

En ese marco, el informe señaló que "es necesario replantear estas intervenciones para mejorar su eficacia. Asimismo, debe preservarse el difícilmente logrado avance alcanzado en varios países incluidos Argentina, Bolivia y Ecuador, en cuanto a la reducción o eliminación de los subsidios a la energía".

Durante la presentación, y refiriéndose de manera puntual a América Latina, el director del Departamento de Hemisferio Occidental, Nigel Chalk, dijo que "el alza en los precios internacionales de la energía y los alimentos ha interrumpido la desinflación que se observaba en gran parte del hemisferio en 2025 y parte de 2026". "Sin embargo, algunos países entre ellos Argentina, Bolivia y Ecuador, han tomado medidas audaces para reducir los subsidios y permitir que los precios internacionales se reflejen mejor en los precios internacionales", agregó.

Caputo: "La mayoría de la gente lo está valorando"

El ministro de Economía, Luis Caputo, participó de la actividad y en ese marco aseguró que la “mayoría de la gente está valorando mucho los datos reales” y, por lo tanto, consideró que “nunca va a votar para volver a un pasado de casi hiperinflación y de múltiples tipos de cambio”.

De esta forma, el ministro nuevamente intentó despejar dudas sobre la continuidad del proceso político e incentivar inversiones.

“Cuando me preguntan cuál es el mayor riesgo a la hora de invertir en nuestro país, me gusta decir que el mayor riesgo es no invertir en Argentina, porque definitivamente no tengo ninguna duda de que vamos a seguir este camino y de que Argentina será una de las economías con mejor desempeño en los próximos años”, afirmó el funcionario nacional.

Frente a la inestabilidad global por diferentes factores, Caputo aseguró que Argentina pueden “capitalizar todos estos problemas porque produce prácticamente lo que el mundo necesita como alimentos, energía y minerales críticos de manera sumamente eficiente”.